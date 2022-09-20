В честь сотой годовщины смерти Князя Альбера I участницы этого восьмого выпуска ралли выбрали тему «Путешественники».

Великолепные винтажные автомобили, амбьянс 100% паропанк и целеустремленные экипажи: 11 сентября сложились все условия для девятого выпуска автопробега Ladies Rallye Vintage Cars, организованного в пользу ассоциации Child Care Monaco.

Старт был дан на площади Казино, и женские экипажи, одетые в путешественников в честь сотой годовщины смерти Князя Альбера I – Князя-путешественника – сначала направились в сторону отеля Maybourne Riviera, а затем вышли на верхнюю горную дорогу, ведущую в деревню Эскарен.

© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

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Спустившись в порт Ниццы, они посетили гроты Лазаре, потом вернулись в Монако, в старый город, и осмотрели Музей Океанографии, прежде чем финишировать на Дворцовой площади.

Принцесса Стефания лично встречала участниц автопробега. Так закончилось это путешествие за рулем роскошных коллекционных автомобилей, два из которых – из коллекции Князя. Ралли организовано в поддержку ассоциации Child Care Monaco, способствующей образованию детей из бедных семей во всем мире.