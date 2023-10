La Famille Princière a participé à la « Journée du Sourire »

Une cinquantaine de bénévoles de l’associations Les Smileys de Monaco étaient présents sur la Place d’Armes pour la seconde édition de la « Journée du Sourire ».

Une après-midi dans la bonne humeur et le sourire, évidemment. Le Prince Albert II, la Princesse Charlène, le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella sont allés à la rencontre des familles présentes et de l’association des Smileys, pour qui cette « Journée du Sourire » est primordiale.

L’objectif : rassembler des fonds pour fabriquer leur mascotte, un petit personnage humanoïde. « Nous avons besoin de chacun pour récolter un maximum de dons qui permettront de pouvoir distribuer au maximum nos mascottes (…) Cela a un certain coût et tous les dons sont reversés pour cette action », développe Laurent Matecak-Bardos, trésorier de l’association, au micro de Monaco info.

Les enfants présents ont participé à plusieurs activités organisées pour l’occasion. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

En matière spécialisée, ces mascottes sont destinées au Centre Hospitalier Princesse Grace, pour y accompagner les enfants admis. Elles sont également un moyen d’expression pour leurs propriétaires, permettant par exemple aux enfants d’indiquer les endroits du corps où ils ressentent de la douleur. « Ça permet également aux chirurgiens de leur montrer où est-ce qu’ils vont les soigner (…) Ça dédramatise et ça se passe beaucoup mieux », ajoute la membre de l’association Catherine Bini.

