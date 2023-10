Le Prince Albert II visite Honoria, la nouvelle crèche de la Principauté

Y sont reçus en priorité les enfants monégasques et résidents des quartiers des Moneghetti et du Jardin Exotique.

Située à l’est de la Principauté, et plus précisément au rez-de-chaussée de la résidence Honoria, ce nouvel établissement de 30 berceaux et a été conçu pour allier confort, fonctionnalité et technologie. De larges espaces et une grande cour centrale font de cette crèche un lieu spacieux et épuré, totalement adapté aux différents âges des enfants.

De plus, comme toutes les structures d’accueil, précise la Mairie de Monaco, « l’éco-responsabilité est de mise avec l’utilisation de sur-chaussures lavables et de couches en fibre de bambou en partie recyclables. »

Le Prince a notamment été accueilli par Marjorie Crovetto, Adjointe au Maire le représentant (à sa gauche) et par plusieurs membres du Conseil Communal et hauts représentants des institutions monégasques – © Mairie de Monaco / Philippe Fitte

Lors de la venue du Souverain jeudi 5 octobre dernier dans la matinée, soit un mois après l’ouverture, Chloé Boscagli Leclercq, Adjointe, Déléguée à la Petite Enfance et aux Familles, a remercié dans son discours l’ensemble du personnel communal ainsi que le Gouvernement Princier pour l’aboutissement de ce projet.

La visite s’est poursuivie par la bénédiction de la crèche par Monseigneur Dominique-Marie David, puis par une visite des lieux présentés par la Directrice de la structure, Nolwenn Bourhis, et le Chef du Service Petite Enfance et Familles, Jean-Luc Magnani.