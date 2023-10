La Foire Attractions revient bientôt sur le Port Hercule

Des manèges à sensations fortes aux animations et stands de nourriture, la foire s’installera du 20 octobre au 19 novembre en Principauté.

Plus que quelques jours avant de pouvoir profiter de ses attractions favorites. Coup d’envoi vendredi 20 octobre à 14h pour cette nouvelle foire qui réserve quelques nouveautés. Deux nouvelles attractions sont attendues sur le Quai Albert Ier : la King Tower (un shoot à 130 km/h, en rotation autour d’un axe, permettant de s’élever à 45 mètres au-dessus du sol) et le parcours de trampolines de la Jump Zone. En parallèle, le Play Ball fera son grand retour aux côtés des traditionnelles Extazy, Mega Dancer, Combat Spatial, Jumping Frog… Et bien d’autres.

L’attraction Extazy sera encore à retrouver cette année sur le Port Hercule. © Direction de la Communication / Stephane Danna

Côté gourmandises, pas d’inquiétude non plus. Gaufres, brioches, crêpes, socca ou encore hot dog seront à retrouver sur place. Après un bon goûter, les enfants (et les plus grands) pourront aussi se challenger aux différents stands de jeux.

Des stands de nourriture et de jeux seront à retrouver à la foire. © Direction de la Communication / Stephane Danna

La Foire Attractions sera ouverte tous les jours. Pour les stands alimentaires et les manèges, rendez-vous de 11h à 23h, sauf les vendredis et samedis où le parc sera ouvert jusqu’à minuit. Bonne nouvelle, la fermeture sera exceptionnellement décalée à 1h du matin la veille de la Fête Nationale, le 18 novembre. La foire fermera définitivement le lendemain à minuit.

Plusieurs contrôles et une jauge de visiteurs

Le dispositif de sécurité du public instauré depuis plusieurs années a été reconduit. Un contrôle des sacs sera effectué aux points d’accès à la Foire et des tapis comptabiliseront le nombre de visiteurs. Une fois la jauge atteinte, l’accès à la foire sera temporairement suspendu. L’affluence sera visible en temps réel sur le site de la Mairie, qui recommande aux visiteurs

« d’en prendre connaissance avant de se rendre sur le Port de Monaco. »