La Mairie dévoile un programme complet, festif et effrayant pour Halloween

De nombreux lieux de la Principauté accueilleront les jeunes pour célébrer la fête anglo-saxonne.

Sous l’impulsion d’Axelle Amalberti Verdino, Adjointe au Maire en charge des Animations et Loisirs, la Mairie de Monaco continue de mettre les petits plats dans les grands pour qu’Halloween soit célébré en Principauté. Pour l’occasion, plusieurs sites communaux proposent différentes animations :

Parc Princesse Antoinette

Plusieurs événements sont organisés au sein du Parc pour les enfants résidents ou scolarisés à Monaco :

Atelier lecture à la salle À Fàbrica : la séance de lecture du lundi 30 octobre saura effrayer les enfants de 5 à 7 ans avec le conte « Potion et Sorcière » (en collaboration avec « La Valise à histoires »)

Lundi 30 octobre 2023 à 14h30

Gratuit sur inscription : +377 93 15 29 33

Grand Jeu d’Halloween : les enfants les plus courageux à partir de 6ans sont invités à venir participer à la 13ème édition du Grand Jeu d’Halloween au Parc Princesse Antoinette, organisé par les équipes de La Boîte de Jeux. Déguisements bienvenus et bonbons et frayeurs à la clé ! En complément cette année, un stand de maquillage ravira les plus jeunes.

Mardi 31 octobre 2023 de 14h à 17h

Gratuit sur inscription sur place entre 14h et 16h Renseignements : +377 93 15 29 33

Espace Léo Ferré

La « Halloween Party » sera de retour cette année à l’Espace Léo Ferré le 31 octobre en soirée, pour les scolaires et résidents de la Principauté de 14 à 17 ans. À l’instar de l’an dernier, un DJ mettra l’ambiance et les jeunes immortaliseront leur soirée grâce à un Photo Booth – déguisements bienvenus !

À noter : chaque résident ou scolaire de la Principauté peut être accompagné d’une personne hors Monaco de la même tranche d’âge (présentation d’un justificatif obligatoire) – dans ce cas les places de l’ayant- droit et de l’accompagnant devront être achetées et retirées en même temps.

Tarif : 20€ (boissons et candy bar illimités)

Mardi 31 octobre 2023 de 19h à 23h

Préventes à partir du mercredi 18 octobre (du lundi au vendredi de 9h à 17h). Vente sur place le soir même (en fonction des places disponibles) Renseignements : +377 93 10 12 10

Centre Botanique / Jardin Exotique

Boutique du Jardin Exotique : jusqu’au 31 octobre, un atelier ludique et créatif est proposé par les équipes du Jardin Exotique. Au programme : création d’un attrape-rêve et décoration sur des pots en terre cuite « spécial Halloween » ! L’occasion de s’y rendre en famille, du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Tarif : 25€ (plantes et matériel inclus).

Jusqu’au mardi 31 octobre 2023

Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Sur inscription +377 93 15 29 80 / jardin-exotique@mairie.mc

Grand Jeu au Centre Botanique : le 31 octobre en soirée, un grand jeu est organisé dans les allées et serres du Centre Botanique pour les « grands » enfants à partir de 8 ans, animé par La Boîte de Jeux.

Mardi 31 octobre 2023 de 19h30 à 21h30

Gratuit et ouvert à tous les enfants scolarisés ou domiciliés à Monaco à partir de 8 ans

Sur inscription +377 93 15 29 80 / jardin-exotique@mairie.mc

Médiathèque de Monaco

Pendant les vacances de la Toussaint, la Médiathèque de Monaco proposera deux animations autour d’Halloween pour différentes tranches d’âge : une soirée jeux « d’épouvante » pour le public de 14 ans et + et un ciné popcorn avec la diffusion du film « Kiki la petite sorcière » pour les enfants à partir de 6 ans.

Soirée jeux d’épouvante – vendredi 20 octobre 2023 à 19h (14 ans et +) Bibliothèque Princesse Caroline

Sur inscription (places limitées) +377 93 15 22 72

Ciné popcorn Famille – Vendredi 27 octobre 2023 à 18h (6 ans et +) Bibliothèque Louis Notari

Entrée libre et gratuite

Espace Lamartine

Programme spécial Halloween : les adhérents pourront profiter d’activités et d’animations « spéciales Halloween » le 31 octobre prochain à l’Espace Lamartine, spécialement décoré pour l’occasion :

10h30 : fitness rythmé sur le thème « Mercredi » (Famille Adams)

12h : repas à thème pour les +60 ans au restaurant seniors A Pignata

12h30 : step endiablé

De 18h à 23h30 : soirée Halloween avec maquillage (18h-20h) et DJ à partir de 19h30. Inscription requise !

Renseignements et inscription : +377 93 30 63 78 / espacelamartine@mairie.mc