Vous avez été nombreux à nous envoyer vos photos d’Halloween après le jeu concours lancé sur la page Facebook de Monaco Tribune. La rédaction a sélectionné les 10 clichés les plus originaux (et ça n’a pas été facile).

10. Le clown tueur

Nez rouge, visage grimé en blanc et sourire inquiétant, le costume du clown est une valeur sûre pour Halloween. Si ce personnage a d’abord été conçu pour faire rire les enfants, il se transforme pour le 31 octobre en figure beaucoup moins sympathique… Il fait même l’objet d’une phobie bien réelle : la coulrophobie.

© Aurélie Varitto

9. Les courges vivantes

Plus rigolote qu’effrayante, cette photo s’est démarquée par son originalité. Personnifier des courges avec une paire d’yeux enfantins, il fallait y penser ! On n’aurait presque plus envie d’y toucher à ce trio de courges… Il ferait pourtant de bonnes soupes ou tartes très réconfortantes pour l’automne.

© Audrey Pinco

8. La citrouille diabolique

Encore une citrouille, en chair et en os cette fois ! Ce costume est un incontournable pour les petites filles, et c’est d’ailleurs en citrouille que la Princesse Gabriella s’est déguisée cette année… La photo des Jumeaux Princiers a été partagée par la Princesse Charlène sur Instagram. Irrésistible !

© Laurence Bailet Bennejean



7. Le duo de diables

Sont-ils de véritables petits diables dans la vie ? On ne l’espère pas pour les parents. En tout cas, l’illusion est parfaite pour ces deux petits garçons qui ont joué le jeu avec des masques terrifiants et plus vrais que nature !

© Agnès Leblanc

6. Le costume de La Casa de Papel

Depuis la sortie de La Casa de Papel, ce costume des personnages de la série espagnole au succès mondial est partout. S’ils sont braqueurs à l’écran, on espère que ce lecteur n’a raflé QUE des bonbons le soir d’Halloween… Bon, on ne vous le cache pas, c’est surtout le toutou qui prend la pose qui nous a fait craquer.

© Monaco Tribune / Claire Hope Maggi

5. La sorcière inspiration « Coco »

Le maquillage « fait maison » est époustouflant ! Une lectrice nous a partagé la photo de sa fille Camille, déguisée en sorcière. Un costume qui rappelle les personnages du Disney / Pixar « Coco ». Mention spéciale également pour le diadème dentelle, fleurs et tête de mort. On adore !

© Virginie

4. Le petit Batman

Déguisé en super-héro, ce petit à la tête d’ange nous fait fondre. Avec son masque, sa cape et ses abdos il est prêt à lutter contre le crime, comme le vrai Batman !

© Aurélie

3. La même chose… en chien

Qui a dit qu’Halloween était réservé aux humains ? Après les courges, c’est à cet adorable chien de se déguiser ! Pour l’occasion, son maitre ou sa maitresse lui a enfilé le costume de Batman avec la cape qui va bien. Vu son expression, il prend son rôle très au sérieux. Il entre dans le Top 3 !

© Nancy Cresto

2. Le couple de morts-vivants

Tout juste sorti de terre, ce couple squelettique est terrifiant ! Entre la couleur des cheveux et le perfecto de cuir noir, les deux morts-vivants sont complètement assortis. Ils nous offrent même le baiser de la mort en bonus. Top 2 !

© Ronald Bouquet

1. Cruella d’Enfer

C’est sans doute la méchante la plus emblématique de Disney. Cruella d’Enfer, des 101 Dalmatiens, est à la fois odieuse, charismatique et, comme son nom l’indique, CRUELLE. Faut-il rappeler que c’est avec la peau de ses chiens qu’elle confectionne ses manteaux de fourrure ? Avec sa perruque bicolore et son irrésistible dalmatien, c’est un pari réussi pour cette lectrice qui prend la première place du Top 10 ! En espérant simplement qu’elle ne réserve pas le même sort à ses chiens…