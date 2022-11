Siete stati in tanti a inviarci foto di Halloween dopo il lancio del concorso sulla pagina Facebook di Monaco Tribune. La redazione ha selezionato le 10 foto più originali (e non è stato per niente facile).

10. Il clown killer

Naso rosso, viso truccato di bianco e sorriso inquietante. Travestirsi da clown ad Halloween è una garanzia. Questo personaggio, nato per far ridere i bambini, il 31 ottobre si trasforma in una figura molto meno divertente… Esiste persino una fobia dei clown, la cosiddetta “coulrofobia”.

© Aurélie Varitto

9. Le zucche viventi

La foto qui sotto, più buffa che spaventosa, si è distinta per l’originalità. Animare delle zucche aggiungendo loro un paio di occhi da bambino è geniale! Non torceresti neanche un capello a questo trio di zucche. Eppure potrebbero diventare ottime zuppe o torte salate rinvigorenti per l’autunno.

© Audrey Pinco

8. La zucca cattiva

Ecco un’altra zucca, ma questa volta in carne ed ossa! Questo costume è un must per tutte le bambine. Anche la Principessa Gabriella si è travestita da zucca quest’anno, come si vede dalla foto dei Gemelli Principeschi pubblicata su Instagram dalla Principessa Charlène. Irresistibile!

© Laurence Bailet Bennejean

7. I due diavoletti

Saranno dei diavoletti anche nella vita reale? Speriamo di no per i genitori. In ogni caso, il travestimento è perfetto: i due bambini sono stati al gioco e hanno indossato maschere terrificanti molto realistiche!

© Agnès Leblanc

6. La maschera di La casa di carta

Dall’uscita di La casa di carta, la maschera dei personaggi della serie TV spagnola dal successo mondiale è ormai dappertutto. Dato che i protagonisti sono dei ladri, speriamo che il nostro lettore abbia rubato SOLO caramelle la sera di Halloween… A dirla tutta, è stato il cagnolino che si mette in posa a farci perdere la testa.

© Monaco Tribune / Claire Hope Maggi

5. La streghetta che si ispira a Coco

Questo trucco fai da te è straordinario! Una lettrice ci ha inviato la foto di sua figlia Camille, vestita da streghetta. Il suo costume ricorda i personaggi del film Disney-Pixar Coco. Una menzione speciale va al diadema di pizzo ornato di fiori e teschio. Meraviglioso!

© Virginie

4. Il piccolo Batman

Questo bambino dal viso d’angelo travestito da supereroe ci ha conquistati. Con la sua maschera, il mantello e gli addominali è pronto a combattere il crimine proprio come il vero Batman!

© Aurélie

3. Il cane Batman

Chi ha detto che Halloween è una festa solo per gli umani? Dopo le zucche, ora è il turno di questo bellissimo cane! Per l’occasione l’hanno vestito da Batman con tanto di mantello abbinato. Dalla sua espressione si direbbe che prende il personaggio molto sul serio. Rientra nella nostra Top 3!

© Nancy Cresto

2. La coppia dei morti viventi

La coppia di scheletri appena riemersa da sotto terra è inquietante. Con il colore di capelli e la giacca di pelle nera i due morti viventi sono assolutamente in pendant. Ci regalano anche un bel bacio della morte. Si aggiudicano così il secondo posto!

© Ronald Bouquet

1. Crudelia De Mon

È forse la cattiva più famosa della Disney. Crudelia De Mon di La carica dei 101 è odiosa, carismatica e, come si evince dal nome, CRUDELE. Basta ricordare che realizzava pellicce con le pelli dei suoi cani. Grazie alla parrucca bicolore e all’irresistibile dalmata nella foto la nostra lettrice arriva al primo posto della Top 10! Speriamo solo che non riservi la stessa sorte ai suoi cani…