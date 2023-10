La Team « Daghe Munegu » a pris le départ du E-Rallye Monte-Carlo

Jacques Pastor et Fulvio Gazzola seront au volant de la KIA EV6 (Photo © Marie de Monaco)

L’équipage composé de Jacques Pastor, adjoint au Maire et Fulvio Gazzola, Maire de Dolceacqua, s’est élancé mercredi depuis la Mairie de Monaco.

Une participation rendue possible grâce à l’implication de nombreux personnels municipaux, en particulier les employés du garage municipal.

Au volant de leur Kia EV6, l’équipage victorieux de la dernière édition, a rejoint quatre autres véhicules composés de représentants des entités monégasques, formant ainsi la Team « Daghe Munegu ».

La Mairie de Monaco poursuit son engagement pour l’environnement

Avec 60 participants au total, dont 19 constructeurs, le E-Rallye Monte-Carlo 2023 atteint cette année un niveau d’engagement sans précédent.

Avec une grande nouveauté cette année : les parcours sont tenus secrets et l’itinéraire de chaque étape est dévoilé 1h avant le départ.

Pourquoi la 7e édition du E-Rallye Monte-Carlo s’annonce déjà historique

Avec cette nouvelle participation à cette compétition réservée exclusivement aux véhicules 100% électriques et hydrogènes, la Mairie de Monaco poursuit son engagement en faveur de l’environnement et la promotion des nouvelles technologies automobiles et la limitation des polluants.