Le Conseil national fête les 75 ans de son adhésion à l’Union Interparlementaire

L'Union Interparlementaire (UIP) se consacre à la promotion de la paix par la diplomatie et le dialogue. Elle est composée de 179 Parlements membres et de 14 membres associés

Créée en 1889, l’organisation mondiale des parlements des États souverain est la plus ancienne des institutions internationales à caractère démocratique.

L’heure était à la célébration au Conseil national où les élus, d’hier et d’aujourd’hui, se sont réunis autour de la Présidente Brigitte Boccone-Pagès, pour saluer le travail effectué depuis plusieurs dizaines d’années par le Conseil national afin de représenter Monaco dans les plus hautes instances internationales parlementaires.

Pour l’occasion, la Présidente du Conseil national a pris la parole : « en parcourant les bancs de cette Assemblée, je réalise à quel point, grâce à votre investissement personnel, vous avez, chacune et chacun, permis à notre corpus législatif de progresser, année après année, à la hauteur des enjeux d’un État moderne qui a toujours su s’adapter aux défis de nos sociétés ».

Une vidéo et des médailles

Une vidéo enregistrée spécialement par Duarte Pacheco, Président de l’Union Interparlementaire, a ensuite été projetée. À la fin de cette projection, un historique de l’UIP a été réalisé par Fabrice Notari. Le Président de la Commission des Relations Extérieures et de la Délégation monégasque auprès de l’Union Interparlementaire en a profité pour rappeler que malgré ces 75 ans, l’adhésion de Monaco doit rester forte et utile. « Au sein de l’Union Interparlementaire, nous devons favoriser le resserrement des liens avec l’ONU, pour lancer ces passerelles entre la dimension exécutive des Nations Unis, et celle, parlementaire, de l’UIP », a-t-il poursuivit.

En clôture de cet anniversaire, Fabrice Notari a procédé à la remise des médailles commémoratives à tous les anciens élus présents. Ces derniers ont également signé le livre d’or ouvert pour l’occasion dans la Bibliothèque Prince Albert Ier.