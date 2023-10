Le Conseil National adresse ses condoléances au président du Parlement d’Israël

Le week-end dernier, plusieurs centaines de personnes ont été tuées en Israël lors d’une attaque du Hamas sur le territoire.

Quelques jours après la parution d’une dépêche officielle du Prince Albert II en soutien au président d’Israël, la présidente du Conseil National Brigitte Boccone-Pagès a adressé un message de solidarité au Président Amir Ohana de la Knesset, le Parlement de l’Etat hébreux. « Cette lettre sera lue en ouverture de la Séance Publique budgétaire, ce jeudi 12 octobre à 17h, et une minute de silence sera observée dans l’hémicycle », indique le Conseil National monégasque.



« Monsieur le Président,

Les attaques terroristes meurtrières qui ont frappé Israël ont, profondément ému les Monégasques et l’ensemble de la population de Monaco. En mon nom personnel et en celui de l’ensemble des élus, je tiens à vous assurer de notre compassion dans ces terribles épreuves et de la solidarité du Conseil National avec le peuple israélien.

Je vous remercie de bien vouloir vous faire notre interprète auprès des familles des victimes et celles des personnes disparues, afin de leur transmettre les condoléances attristées et les pensées solidaires de la population monégasque.

Je vous prie de bien vouloir trouver ici, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Brigitte Boccone-Pagès »

