L’International School of Monaco dans le top 15 des écoles en Europe

L'école accueille 750 élèves de plus de 50 nationalités différentes

Ainsi que dans le top 125 des écoles privées au monde.



Située sur le quai Antoine 1er, l’ISM a tiré son épingle du jeu dans le cadre du quatrième Schools Index annuel, dirigé par les consultants de Carfax Education. Ils ont en effet examiné et sélectionné les écoles grâce à leur présence sur le terrain notamment au Royaume-Uni, en Suisse, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Chine et bien sûr en Europe.

Au-delà des résultats académiques et la préparation à l’entrée à l’université, les écoles sont sélectionnées pour leur philosophie unique, leur réputation tant au niveau local qu’international, et pour la manière dont elles préparent les étudiants à leur future vie professionnelle. Le guide fournit également un aperçu complet du programme et des frais, ainsi que des informations pratiques telles que les temps de trajet vers les aéroports locaux.

Un distinction « fantastique »

« Maintenant dans sa quatrième année, le Schools Index est rapidement devenu une ressource précieuse pour les parents à la recherche de la meilleure éducation pour leur enfant, où qu’ils soient dans le monde – ainsi que pour le secteur des écoles privées », a commenté Fiona McKenzie, responsable chez Carfax Education.

Quant à Stuart Bryan, le directeur de l’ISM se dit « absolument ravi » qu’une fois de plus, l’International School of Monaco ait été incluse dans l’index de Carfax Education School comme l’une des 125 meilleures écoles privées au monde. « C’est une distinction fantastique pour l’ensemble de la communauté ISM et un témoignage des progrès que l’école a accompli. Notre objectif est toujours de se rapprocher de l’excellence tout en chérissant le bien-être des étudiants et du personnel », a-t-il poursuivit.