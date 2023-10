Monaco Info se lance dans la création de podcasts

Cédric Biscay, Valérie Barilaro, Ali Traoré, Julia Vial et Ferxel Fourgon sont les premiers invités de Geneviève Berti.

Ils font la vie monégasque : représentants politiques, économiques, acteurs du monde culturel ou sportif, et sont, depuis lundi 16 octobre dernier, au micro de Geneviève Berti pour se confier sur leur passion et leurs projets. Des podcasts de 35 à 50 minutes qui sont d’ores et déjà disponibles sur les plateformes de podcasts comme Deezer ou Spotify.

Qu’est-ce que le Club des Résidents Étrangers de Monaco ?

Le directeur de la Communication du Gouvernement Princier a commenté dans un reportage de Monaco Info : « on est partis du constat qu’avec les réseaux sociaux, on voit souvent les mêmes visages qui reviennent de celles et ceux qui font Monaco, mais nous ne les connaissons pas vraiment. L’idée était de passer un moment avec eux, un moment de partage. On s’est dit que c’était notre rôle à nous, Monaco Info, qui arpentons l’actualité monégasque dans ses moindres recoins toute l’année et qui sommes au contact de la société monégasque, de faire découvrir à nos téléspectateurs et auditeurs, des gens qu’ils n’ont pas l’habitude d’entendre. Nous avons par exemple rencontré Ali Traoré qui commente des matchs de basket mais qui parle rarement de lui-même ».

Un nouveau rendez-vous donc, à ne pas manquer !