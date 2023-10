Monaco, tout de rose illuminé pour soutenir la lutte contre le cancer du sein

Le Palais Princier, le Conseil national, le Grimaldi Forum ou encore le Musée océanographique sont éclairés, à l’occasion d’Octobre Rose.

A la nuit tombée, une vingtaine de bâtiments de la Principauté s’éclairent en rose. Une action menée chaque année, à l’occasion de la campagne Octobre Rose, visant à sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein.

Aussi, le Palais Princier, le Conseil national, le Musée océanographique, ou encore le Grimaldi Forum, par exemple, illuminent leurs façades.

Une vingtaine de bâtiments de la Principauté sont illuminés en rose – © Michael Alesi – Palais Princier / Conseil national / Musée océanographique de Monaco / Grimaldi Forum

Cancer du sein : où et comment se faire dépister à Monaco ?

Pink Ribbon donne le coup d’envoi de la campagne au Métropole

Mais ces bâtiments ne sont pas les seuls à participer à la campagne. La Place du Casino était aussi tout en rose ce vendredi 6 octobre, avec l’illumination du Casino de Monte-Carlo, de l’Hôtel de Paris, du restaurant Louis XV-Alain Ducasse, ou encore de la Salle Empire.

L’Hôtel Métropole Monte-Carlo accueillait par ailleurs le lancement officiel d’Octobre Rose, tout en célébrant le 13e anniversaire de l’engagement actif de l’association Pink Ribbon Monaco, qui sensibilise au dépistage précoce du cancer du sein.

Etaient présents, notamment, Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Benoite Rousseau de Sevelinges, Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace et Natasha Frost Savio, Présidente et fondatrice de Pink Ribbon Monaco.

L’Hôtel Métropole a accueilli une soirée organisée par Pink Ribbon Monaco – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

L’association a par ailleurs lancé une brochure complète sur l’auto-examen. Pour rappel, l’auto-palpation est recommandée par le corps médical pour dépister toute anomalie visible ou tactile.