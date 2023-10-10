Монако в розовом свете: в Княжестве стартовала ежегодная акция по борьбе с раком груди

Фасады Княжеского дворца, Национального совета, Океанографического музея и Гримальди Форума окрасились розовым в честь всемирной акции «Розовый октябрь».

В этом месяце фасады Княжеского дворца, Национального совета, Океанографического музея и Гримальди Форума окутались розовым светом в рамках всемирной акции «Розовый октябрь», направленной на повышение осведомленности о раке молочной железы и важности его своевременной диагностики.

При наступлении ночи около двадцати зданий Княжества Монако погружаются в мягкий розовый свет, превращая город в символ надежды и поддержки тех, кто сталкивается с этим заболеванием.

Около двадцати зданий в Княжестве подсвечены розовым цветом. — © Микаэль Алези / Княжеский дворец / Национальный совет / Океанографический музей Монако / Гримальди Форум

Рак молочной железы: где и как пройти диагностику в Монако?

Ассоциация Pink Ribbon («Розовая лента») отметила старт кампании в отеле Métropole

Но не только эти здания приняли участие в акции. В пятницу, 6 октября, площадь Казино также была окутана розовым: от Казино Монте-Карло до Hôtel de Paris, ресторана Louis XV-Alain Ducasse и зала «Ампир».

Акция «Розовый октябрь» официально стартовала в отеле Métropole Monte-Carlo, где также отметила 13 лет активной деятельности в этой области ассоциация Pink Ribbon Monaco. Организация усердно работает над повышением осведомленности общества о важности ранней диагностики рака молочной железы.

Мероприятие посетили министр по вопросам социальной политики и здравоохранения Кристоф Робино (Christophe Robino), директор Госпиталя Княгини Грейс Бенуат Руссо де Севеленж (Benoite Rousseau de Sevelinges), основательница и председатель ассоциации Pink Ribbon Monaco Наташа Фрост Савио.

В отеле Métropole прошло мероприятие, организованное организацией Pink Ribbon Monaco. — © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

Также ассоциация представила детальный гид по самообследованию, сделав акцент на важности регулярной самопальпации для раннего выявления возможных отклонений и своевременного обращения к специалистам.