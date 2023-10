Participez à un stage à l’École Supérieure d’Arts Plastiques de Monaco

Du mercredi 25 au vendredi 27 octobre, le peintre Toby Wright dispensera un stage de dessin au Pavillon Bosio.

À destinations des lycéens et des adultes, l’artiste britannique invitera à découvrir le portrait classique au fusain et à la craie blanche, dans une approche technique et un registre néo-classique.

Pour pouvoir participer à ce stage du 25 au 27 octobre, de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30, les personnes intéressées doivent impérativement remplir une fiche d’inscription disponible sur le site du Pavillon Bosio :

https://pavillonbosio.com/ateliers ou sur demande à l’ESAP.

Pour formaliser l’inscription, elle est à renvoyer complétée et signée, accompagnée du règlement par chèque.

Côtés tarifs :

personnes inscrites aux cours d’ateliers publics de l’ESAP : 180€ (ou 60€ / jour)

personnes non inscrites à l’ESAP : 225€ (ou 75€ / jour).

Une liste de matériel sera communiquée aux participants.