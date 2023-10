Retour en images sur la Journée Internationale de la Fille au Conseil national

Une vingtaine de lycéennes et lycéens étaient conviés dans l’hémicycle mardi 10 octobre dernier.

Pour marquer cette journée spéciale, les jeunes ont été accueillis par la Présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès et de nombreuses élues de l’Assemblée et de la Mairie de Monaco.

Lancée par l’association SheCanHeCan il y a maintenant sept ans, l’objectif de cette rencontre est d’échanger sur la place des femmes dans la société, leurs droits et les discriminations et injustices persistantes. Avec ce rendez-vous, l’association monégasque espère également permettre aux jeunes de mieux comprendre le rôle et l’importance des femmes qui s’engagent dans la vie démocratique de leur pays.

L’association SheCanHeCan en a profité pour présenter ses actions, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité. « Il faut agir au niveau local pour que les filles réalisent qu’elles ont leur place dans les plus hautes sphères de la société (…) Je pense que les mentalités et les textes évoluent, même s’il y a encore énormément de travail à accomplir », a confié Vibeke Thomsen, Présidente de l’association sur Monaco Info.

Pas d’égalité avant 300 ans

Un point appuyé par Brigitte Boccone-Pagès devant les lycéens : « même si des progrès ont été réalisés, des défis importants subsistent. En fait, sur la base de la cadence des progrès actuels, l’Organisation des Nations-Unis estime que les femmes et les filles ne parviendront pas à l’égalité totale avec les hommes et les garçons avant 300 ans dans le monde. Crises, contraintes inadmissibles de certains régimes, pauvreté ou guerre, comme c’est le cas aujourd’hui au Moyen-Orient, ce sont toujours les jeunes filles qui subissent les premières les conséquences du comportement humain, trop souvent au péril de leur vie. »

Mathilde Le Clerc, Présidente de la Commission de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports et Chloé Boscagli-Leclercq, adjointe au maire déléguée au service Petite enfance et familles ont également pris la parole pour encourager la jeunesse – © Conseil national

La Présidente du Conseil national a tout de même souhaité rester positive et a poussé les jeunes femmes à la persévérance : « nous vivons une époque extraordinaire, une époque où les femmes et les filles ont plus d’opportunités que jamais auparavant. Les portes de l’éducation, de la science, de la technologie, de la politique et de tant d’autres domaines sont largement ouvertes pour vous ».

En fin de discours, la fondatrice de l’Union a partagé une citation de la Princesse Grace : « j’aimerais que l’on se souvienne de moi comme d’une personne qui a accompli des actes utiles et qui était une personne aimable et aimante. J’aimerais laisser le souvenir d’un être humain avec une attitude correcte et qui a fait de son mieux pour aider les autres », avait déclaré l’épouse du Prince Rainier III. « On ne peut imaginer mieux comme leader inspirante. Puisse-t-elle vous inspirer », a clôturé Brigitte Boccone-Pagès.