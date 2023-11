8 jours de prison ferme pour avoir conduit ivre à Monaco

Qualifié d’« impressionnant » par les magistrats, le taux d’alcoolémie du conducteur était cinq fois supérieur à ce que la loi autorise.

Il roulait avec près de 3 grammes d’alcool par litre de sang. Et non, nous n’étions pas en pleine nuit à la sortie des bars et des boîtes de nuit, mais bien en pleine matinée, à 10h45 précisément, quand les policiers ont arrêté celui qui représentait à ce moment-là un réel danger public. C’est d’ailleurs la conduite hasardeuse de ce chauffard qui a attiré l’attention des agents.

À la barre du tribunal correctionnel de Monaco, on peut dire que cet Italien de 36 ans n’a pas passé son meilleur quart d’heure. « Savez-vous, monsieur, qu’avec un taux pareil, le risque d’accident mortel est multiplié par 100 ? l’interpelle le Président Florestan Bellinzona. Avec un ou deux verres supplémentaires, vous faisiez un coma éthylique. »

Les usagers de la route « en danger de mort »

La nuit précédente en effet, le résident mentonnais a oublié la signification du mot « modération » et a enchainé verres de vin et shots de vodka. « Qu’est-ce qui vous a fait penser une seule seconde que vous étiez en état de conduire ? Avec ce taux colossal, vous auriez dû être hospitalisé, poursuit le Président. Tous ceux que vous avez croisés étaient en danger de mort. »

Dans la même lignée, le Procureur s’étonne de ce taux « extraordinairement haut », surtout le matin. « Monsieur a heurté un rond-point et crevé un des pneus de son véhicule », ajoute le Parquet, avant de requérir un mois de prison avec sursis et 500 euros d’amende. Le Ministère public place également dans le débat une interdiction de conduire à Monaco en peine complémentaire, mais souligne cependant que celle-ci risquerait d’handicaper le prévenu dans son travail, ce dernier exerçant la profession de chauffeur manutentionnaire dans un hôtel de la Principauté.

Un retraité condamné pour avoir violenté un chauffeur de bus à Monaco

Après en avoir délibéré, le tribunal se montrera beaucoup plus sévère et prononcera une peine d’emprisonnement ferme de huit jours, ainsi qu’une interdiction de conduire sur le territoire monégasque pendant une durée de six mois.