Betclite Élite : L’AS Monaco Basket chute pour la première fois

Les Monégasques ont concédé leur première défaite de la saison en championnat sur le parquet de Nancy (94-86).

Dans une ambiance surchauffée, les hommes de Sasa Obradovic ont manqué d’adresse et d’énergie et ont fini par concéder leur première défaite après neuf victoires consécutives en championnat.

Gêné par l’omniprésence du pivot jamaïquain Shevon Thompson (25 points, 13 rebonds, 11 fautes provoquées), qui a régné dans la raquette, les coéquipiers de Terry Tarpey (17 points) ont vécu un match sans.

Mais l’AS Monaco Basket conserve néanmoins largement sa place de leader du championnat de France.

Un jour sans pour Monaco avant le choc face à l’ASVEL

« On n’a pas été assez tranchants. On essaye d’être toujours aussi prêts, mais c’est compliqué au cours d’une longue saison, a confié Terry Tarpey.

On n’a pas su jouer de manière assez intense, et il nous a aussi manqué un peu de confiance sur ce match. On a trop laissé le jeu de Nancy s’installer, et eux se sont mis en rythme. Après ça, c’était dur de les arrêter. »

Euroleague : L’AS Monaco Basket fait plier Milan

Prochain rendez-vous, vendredi 10 novembre (21h) face à l’ASVEL.