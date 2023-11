Euroleague : L’AS Monaco Basket fait plier Milan

Les Monégasques sont allés s’imposer sur le parquet de l’Olimpia Milan (72-66) jeudi soir.

C’est la quatrième victoire consécutive des hommes de Sasa Obradovic en Euroleague.

Dans le sillage d’une grande prestation défensive, les coéquipiers d’Alpha Diallo (13 points, 4 rebonds) ont fait basculer la rencontre après avoir été menés à la pause (55-48).

Mike James régale encore

Une nouvelle fois impressionnant, Mike James (21 points, 5 rebonds, 3 passes) a porté les siens et s’est montré très clutch dans les moments décisifs.

« On savait que ça allait être un match compliqué. Milan était sur une mauvaise série, et voulait revenir fort. Mais nous avons des grands joueurs, et c’est ce qui nous permet de faire la différence, a confié John Brown. C’était une rencontre pleine de passion sur le terrain, c’est ce qu’il faut retenir pour la suite. »

Betclic Élite : L’AS Monaco Basket inarrêtable

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce samedi (17h) sur le parquet de Nancy.