Las Vegas : Hugo Micallef dans la lignée de sa victoire par KO à Monaco ?

Le boxeur monégasque va disputer son neuvième combat chez les professionnels jeudi soir à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Il sera opposé à l’Autrichien Sergio Odabai.

Le jour d’après. Près de deux mois après son tout premier combat en Principauté, qu’il a brillamment remporté par KO face à Denis Bartos, Hugo Micallef s’apprête à relever un nouveau défi : boxer pour la première fois aux États-Unis.

Opposé à un jeune boxeur technique, qui compte six victoires, dont trois par KO pour une défaite, le Monégasque entend poursuivre sur sa lancée, lui qui est invaincu depuis son arrivée chez les professionnels.

En lever de rideau du choc Shakur Stevenson-Edwin De Los Santos

« Depuis que je suis devenu professionnel, c’est l’un de mes rêves de combattre à Las Vegas et de porter fièrement le drapeau de Monaco, a-t-il confié en amont de son combat, avant d’afficher ses ambitions en conférence de presse mardi. J’aimerais être reconnu comme l’un des boxeurs les plus techniques dans les années à venir. Alors attendez-vous à un feu d’artifice et à un KO, j’espère. »

PORTRAIT. Hugo Micallef, prince des rings à la sensibilité artistique

Cet affrontement sera aussi l’un des derniers (un combat début 2024 est en préparation) avant la grande échéance olympique et le tournoi de qualification pour les JO de Paris 2024.