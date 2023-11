Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie assistent à une pièce de théâtre en hommage au Prince Rainier III

Le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie, Louis et Marie Ducruet et Mélanie-Antoinette de Massy ont assisté à la première de la pièce - © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Le Prince Bâtisseur avait lui-même joué dans ce spectacle intitulé « Les Jours Heureux. »

Les hommages au Prince Rainier III continuent en Principauté ! Et cette fois-ci, cela se passe sur scène. Le Studio de Monaco interprétait les 24 et 25 novembre derniers, au Théâtre des Variétés, la pièce Les Jours Heureux, de Claude-André Puget.

Le Prince Albert II, la Princesse Stéphanie, Louis et Marie Ducruet, Mélanie-Antoinette de Massy et de nombreuses autres personnalités de la Principauté ont assisté à la première de cette pièce dans laquelle le Prince Rainier III avait joué.

Cette pièce s’inscrivait dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du Prince Rainier III – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Le Prince, lors de ses études à Montpellier, y interprétait en effet le rôle de Bernard et ce, en 1942. La pièce, qui bénéficie d’une mise en scène plus moderne, raconte un cache-cache amoureux entre trois jeunes garçons et trois jeunes filles, dans leur maison de vacances.

A l’époque, le Prince Rainier III interprétait Bernard, qui porte ici des bretelles – © Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Corse : Le Prince Albert II et la Princesse Stéphanie, sur les pas du Prince Rainier III et de sainte Dévote

Si vous avez manqué la représentation, sachez que vous pourrez la regarder sur Monaco Info, le 1er janvier prochain, à 15 heures.