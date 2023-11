Ligue 1 : L’AS Monaco se relance parfaitement face à Brest

Les Monégasques se sont imposés (2-0) ce dimanche après-midi face au Stade brestois, sous les yeux du Prince Albert II et du Président Dmitri Rybolovlev.

Le match : 2-0

Face à une séduisante équipe brestoise, les hommes d’Adi Hütter ont retrouvé le chemin de la victoire, une semaine après leur défaite sur la pelouse de Lille.

Une victoire importante, la septième cette saison, qui permet à l’AS Monaco (23 points) de récupérer la deuxième place et de mettre la pression sur le Paris Saint-Germain (24 points), en attendant la rencontre de l’OGC Nice face au Stade rennais ce dimanche soir.

Une victoire qui s’est dessinée en deuxième période, au moment où Aleksandr Golovin a permis à l’AS Monaco de faire le break (2-0, 69′) d’une frappe limpide.

Soungoutou Magassa (AS Monaco) : « J’ai toujours été polyvalent »

Un deuxième but qui est venu soulager des Monégasques qui on été en danger à plusieurs reprises et notamment en fin de match, où les Brestois ont trouvé les montants de Marco Bizot à deux reprises (71′,77′).

Mais Monaco a su se montrer réaliste, à l’image du premier but de Denis Zakaria de la tête sur un service parfait d’Aleksandr Golovin (1-0, 16′). Une victoire sans coup d’éclats, mais qui confirme le caractère et la solidité de l’escouade d’Adi Hütter.

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, samedi prochain (21h) sur la pelouse du Havre.

Le joueur : Golovin, encore lui

En inscrivant son cinquième but cette saison (69′) et en délivrant une passe décisive sur l’ouverture de score de Denis Zakaria (16′), Alexandr Golovin a une nouvelle fois livré une prestation étincelante.

À l’aise techniquement, décisif dans le dernier geste et à la baguette des occasions monégasques, l’international russe a porté les siens vers le succès.

Le chiffre : 25

Comme le nombre de buts inscrits par l’AS Monaco cette saison en championnat. Avec 26 buts, seul le Paris Saint-Germain devance les Monégasques au classement des meilleures attaques.

La phrase : « Ils ont très bien joué »

Guillermo Maripan : « Ils ont très bien joué. Au début du match, nous avons été en difficulté. Mais nous avons réussi à gagner, en marquant deux buts et sans en encaisser, face à une équipe qui réalise un excellent début de saison. Nous sommes très heureux. »