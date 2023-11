Monaco a célébré la Sainte-Cécile, Patronne des Musiciens

La musique a résonné en Principauté !

Le 26 novembre dernier, Monaco célébrait Sainte-Cécile, Patronne des Musiciens, sous la conduite de la Mairie de Monaco. Marjorie Crovetto, deuxième adjointe au Maire, et qui le représentait, ainsi que plusieurs élus et représentants officiels de la Principauté, étaient présents pour ce moment festif.

Comme chaque année, les ensembles musicaux monégasques se sont réunis au sein de la Cathédrale de Monaco, pour une Grand-messe célébrée par Monseigneur Dominique-Marie David, Archevêque de la Principauté. La Compagnie des Carabiniers du Prince, la chorale U Cantin d’a Roca, la Maîtrise de la Cathédrale et les Petits Chanteurs de Monaco, la Musique Municipale, l’Ensemble Vocal de l’Académie Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont par ailleurs ponctué l’office de plusieurs intermèdes musicaux.

Les ensembles musicaux de Monaco se sont réunis au sein de la Cathédrale – © Mairie de Monaco

Après la Grand-messe, un cortège s’est dirigé vers la Place du Palais, où la délégation officielle a signé le registre dédié. La Musique Municipale a ensuite guidé les convives à travers les ruelles du Rocher, jusqu’à la Cour d’Honneur de la Mairie. Accueillis par un discours chaleureux de Marjorie Crovetto, les invités ont pu partager le verre de l’amitié.

Après les festivités sur la Place du Palais, les invités se sont réunis dans la Cour d’Honneur de la Mairie – © Mairie de Monaco

Qui était Sainte-Cécile ?

Fêtée le 22 novembre, Cécile de Rome était une noble dame chrétienne qui, selon la légende, voua très jeune sa vie à Dieu et fit vœu de virginité. Mariée de force à Valérien, un païen, elle lui demanda de respecter sa virginité et de se convertir, ce qu’il accepta.

Tous deux, ainsi que le frère de Valérien, Tiburce, auraient subi le martyre en 230, sous l’Empereur Alexandre Sévère. Un passage de la légende affirme que durant son mariage, alors que les musiciens jouaient de leur instrument, elle chanta une hymne à la gloire de Dieu dans son cœur. Un autre dit qu’allant au martyre, elle entendit une musique céleste.

Voilà pourquoi on la fit Patronne du chant sacré et des musiciens, des luthiers et des autres fabricants d’instruments de musique. On la représente généralement avec une couronne de fleurs, symbole de virginité, un plant de lys, un instrument de musique et une épée.