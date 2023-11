Nico Poons (Yacht Club de Monaco) remporte la saison de RC44 

Pour la deuxième année consécutive, le sociétaire du Yacht Club de Monaco remporte la saison de RC44 après avoir enchaîné des résultats exceptionnels.

À Calero Marinas (Canaries), pour la dernière étape, Nico Poons s’est classé troisième. Un excellent résultat dans la lignée de ses dernières performances et notamment sa deuxième place à Oman et ses victoires à Marstrand (Suède) et Cowes (Angleterre).

Joli tir groupé pour le Yacht Club de Monaco

« Cette semaine, nous avons commencé raisonnablement bien, mais nous avons eu une baisse de régime à cause de la météo, a-t-il analysé après sa course. La saison a été parfaite avec une deuxième victoire et le championnat du monde… Que peut-on souhaiter de plus dans une classe aussi performante que la RC44 ? »

Team Nika mené par Vladimir Prosikhin du Yacht Club de Monaco a pour sa part pris la deuxième place alors que Torbjorn Tornqvist (Artemis Racing) s’est classé huitième. La 44Cup reprendra à Puerto Calero en 2024, avec la première épreuve de la saison du 28 février au 3 mars.