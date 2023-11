Peace and Sport : Que retenir de la 3e édition des Jeux de l’amitié en Colombie ?

La troisième édition des Jeux de l’Amitié, organisée par Cop Colombia dans le cadre du Projet Peacemakers, a réuni des enfants, des éducateurs pour la paix, des athlètes et des Champions pour la Paix, à Usme (Colombie).

De nombreux d’athlètes engagés et Champions pour la Paix étaient présents pour l’occasion.

Jeux de l’Amitié (Peace and Sport) : Le journal de bord de Marlène Harnois en Colombie

Marlène Harnois, médaillée olympique de taekwondo, Florent Piétrus, ancien capitaine de l’équipe de France de basket-ball et champion d’Europe et Hugo Bonneval, ancien joueur de rugby français ont ainsi partagé leurs compétences et leurs expériences avec les participants.

Ces grands noms du monde du sport ont participé à des activités sportives utilisant la méthodologie Peace and Sport, renforçant leur capacité à mettre en œuvre des sessions sportives structurées, dans de nouveaux quartiers, avec le soutien de la mairie de Usme.

Le sport comme outil pour la paix et l’inclusion sociale

Le football, le rugby, le basketball et le taekwondo ont pris une place centrale, illustrant comment ces disciplines peuvent servir de puissant outil pour la paix et l’inclusion sociale.

L’événement a débuté par une conférence en partenariat avec la Defensoria del Pueblo, dédiée au sport comme outil de transformation sociale.

Cette conférence a abordé trois sujets cruciaux, comme le rôle des athlètes professionnels dans les projets de développement et de paix par le sport, la puissance des coalitions pour atteindre les objectifs de développement social et l’impact du Projet Peacemakers en Colombie.

C’est quoi Cop Colombia ?

Cette organisation membre du Projet Peacemakers de Peace and Sport a pour mission d’améliorer la qualité de vie des enfants colombiens les plus vulnérables. Le football est utilisé comme un outil de prévention et de coexistence entre les jeunes. L’organisation développe et met en œuvre des projets sociaux destinés aux jeunes vulnérables et à leur noyau familial.