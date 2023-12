Cartier, Hôtel Hermitage.. Des sapins stylisés mis aux enchères à Monaco

Chaque année, l’association Action Innocence Monaco récolte des fonds en vendant des arbres de Noël d’exception.

L’an dernier, Action Innocence Monaco (AIMC) récoltait 156 000€ lors d’une vente aux enchères record, pour fêter ses 20 ans. Le 13 décembre prochain, à l’Hôtel de Paris, l’action caritative sera réitérée avec 22 arbres, des sapins « signés »par des entreprises comme Cartier, l’Hôtel Hermitage ou encore le fleuriste Stanislas Ducreux.

Au micro de Monaco Info, la secrétaire générale de l’AIMC, Frédérique De Chambure, rappelle l’importance de cet événement : « Concrètement, nous ne vivons que de cette vente aux enchères ». Avec la somme récoltée, l’ONG souhaite continuer à informer et sensibiliser les enfants, les parents et le public des dangers liés à Internet. Et cette année, une problématique particulière est ciblée par l’AIMC. « Nous ne sommes pas uniquement pour vendre des sapins, nous sommes là pour lutter contre un nouveau fléau qui se répand dans toutes les écoles du monde : le fléau du harcèlement. Nous essayons de combattre cette chose qui peut faire des dégâts épouvantables chez les enfants », explique Louisette Levy-Soussan Azzoaglio, présidente de l’association.

Les sapins de Noël seront exposés dès ce lundi soir au sein de l’Hôtel de Paris. La vente aux enchères, mercredi à 18h, est en entrée libre et gratuite. À noter que dès 17h45, les Petits Chanteurs de Monaco interprèteront plusieurs chants de Noël.

Infos pratiques