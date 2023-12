« December Light » : ne ratez pas cette exposition poétique au Quai

L’espace accueille des toiles de l’artiste japonais Yu Nishimura.

Des oiseaux, un ciel étoilé, des fruits, ou tout simplement un paysage, sur les murs de l’espace d’exposition du Quai, les tableaux se succèdent avec une même ambition : jouer avec la lumière.

Car la Società delle Api accueille en ce moment la toute première exposition personnelle de l’artiste japonais Yu Nishimura, intitulée « December Light. » Dans ses toiles, de formats tantôt petits, tantôt très grands, les nuances sombres et parfois mystérieuses de l’hiver pour illustrer des scènes de la vie quotidienne, telles que le peintre les a vues.

« Le fil rouge, c’est vraiment la position de l’artiste qui regarde son environnement, nous explique Oriane Durand, commissaire de l’exposition. Un environnement, ce n’est pas seulement la rue, la mer ou la montagne. Son appétence, c’est le regard, le fait de prendre le temps d’observer la diversité qui nous environne, et de voir comment cette diversité nous enrichit, nous apporte le calme… (…) Le peintre joue entre condensation de peinture et de peinture diluée, selon le sujet. Il adapte son style de peinture au sujet. »

La commissaire Oriane Durand et la fondatrice de la Societa delle Api, Silvia Fiorucci – © Pierre Morel / La Società delle Api

Un sujet qui n’est pas toujours à l’abri de petits détails qui invitent au questionnement, comme un visage dissimulé ou un carré lumineux inexpliqué. « Sa peinture, c’est la rencontre de l’art européen, qu’il a beaucoup regardé, et l’art asiatique. Il donne l’impression de peindre dans des styles un peu différents, mais malgré tout, dans chacune de ses peintures, on retrouve du calme, une composition avec un élément central… L’artiste accompagne systématiquement le regard », poursuit Oriane Durand.

Les œuvres jouent avec la lumière – © Pierre Morel / La Società delle Api

Quatre des tableaux appartiennent d’ailleurs à la collection de Silvia Fiorucci, collectionneuse d’art et fondatrice de la Società delle Api, et qui a inauguré le Quai en 2021. Une exposition qui est donc l’occasion de mettre en lumière le travail de cet artiste et qui vaut le coup d’œil !

Profitez de magnifiques soirées jazz et cosy à l’Hôtel Métropole

Infos pratiques :