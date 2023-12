Edmond de Rothschild a remis un chèque inédit à la Fondation Prince Albert II

Autour du Prince Albert II, Michael Mennella, directeur de la Banque Privée, Gérard Ohresser, Directeur Général d'Edmond de Rothschild Monaco et Olivier Wenden, Vice-Président de la Fondation Prince Albert II. ©Edmond de Rothschild Monaco

Ce mardi soir, la branche monégasque de la banque privée a réuni ses clients donateurs et le Prince Albert II, pour la remise d’un chèque de 200 000€.

Au mois de mai dernier, Edmond de Rothschild Monaco s’est engagé auprès de la Fondation Prince Albert II (FPA2) en lançant une opération de levée de fonds baptisée « Investir & contribuer à un monde meilleur ». « À partir d’un produit financier, à capital garanti, les clients avaient la possibilité de donner une petite partie de leur souscription (entre 0.5% et 3% du montant investi, ndlr) », nous explique le Directeur de la Banque Privée, Michael Mennella. « Ça duré un mois et demi, comme une cagnotte qui montait un petit peu plus chaque jour ».

Michael Mennella s’est adressé aux clients et donateurs de la banque privée. ©Edmond de Rothschild Monaco

Au total, les clients donateurs de la banque monégasque parviennent à réunir la somme de 170 000€, à laquelle l’établissement bancaire ajoutera 30 000€. « C’est un très très beau résultat, on a été comblé par la générosité de nos clients ».

Le Prince Albert donne la priorité aux océans lors de la COP 28

Au Yacht Club de Monaco ce mardi, les représentants de la FPA2, dont Olivier Wenden, vice-président, et le Prince Albert II, étaient présents pour remercier les donateurs. Le choix de la Fondation du Prince, qui oeuvre notamment pour la préservation de l’océan et de la santé planétaire, s’est imposé « naturellement », selon Michael Mennella, qui n’exclut pas de créer « un rendez-vous annuel avec nos clients et la FPA2 ». « Ce serait génial de réitérer en 2024 ».