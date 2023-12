Euroleague : Mike James et l’AS Monaco Basket séduisants face à l’Olympiakos

Les Monégasques ont livré un match plein et se sont imposés jeudi soir (85-77) à Gaston-Médecin face à l’Olympiakos, sous les yeux de Charles Leclerc.

Devant 3000 supporters et dans une ambiance incandescente, les hommes de Sasa Obradovic ont remporté une victoire de prestige face à l’Olympiakos, qui avait éliminé les Monégasques en Final Four de l’Euroleague l’an dernier.

Dans le sillage de Mike James (24 points à 7/14, 6 passes), meilleur scoreur de la compétition, les Roca Boys ont parfaitement entamé leur match, avant de se montrer solides dans le money-time pour décrocher une septième victoire cette saison en Euroleague.

L’AS Monaco Basket remonte au classement

« On a mérité cette victoire, on a fait preuve de caractère. On a vraiment très bien défendu, mais on a manqué des shoots qui ont permis à l’Olympiakos de rester en vie en première période. C’est un grand succès pour nous, c’est important pour la confiance face à un concurrent direct, a confié Sasa Obradovic à la fin du match.

Mike James a encore été un facteur dominant, un vrai leader, non seulement au scoring, mais aussi de par son implication. Tout le collectif a suivi et a été vraiment bon. C’est une victoire de groupe, un grand match pour tout le monde et pour nos fans qui ont été grandioses. »

Deux déplacements périlleux attendent désormais l’AS Monaco Basket, sur les parquets du Partizan Belgrade mardi et Kaunas vendredi. Entre temps, les Monégasques recevront le Paris Basketball en championnat ce dimanche (19h).