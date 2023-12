Les Suricates de Monac’ s’engagent pour la protection des femmes victimes d’abus sexuels

L’association cofondée par Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand va oeuvrer pour la fondation congolaise Panzi.

La déléguée interministérielle pour la promotion et la protection des droits des femmes et la directrice du stade Louis-II, souhaitent lever des fonds pour la Fondation Panzi du gynécologue congolais, le Dr. Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018. Surnommé « l’homme qui répare les femmes », ce dernier se bat pour la protection et la prise en charge des femmes et jeunes filles victimes de viols ou de mutilations génitales.

Les Suricates de Monac’ vont donc contribuer à soutenir cet engagement solidaire via le projet « Save a girl », initié par l’Association Mondiale des Amis de l’Enfance (AMADE) dont Jérôme Froissart est le secrétaire général, en partenariat avec la fondation congolaise. Les dons qu’elle récoltera financeront précisément ce projet dont l’objectif est de réparer et réinsérer des jeunes filles victimes de violences sexuelles. « Nous sommes tout petit, nous démarrons, et nous voulons aussi nous appuyer sur des organismes plus installés », avait confié Céline Cottalorda au micro de Monaco Info il y a quelques mois.

Pour donner la visibilité à leur association créée le 28 avril 2023, et à leurs actions, Céline Cottalorda et Sylvie Bertrand participeront au Rallye Aïcha des Gazelles dans le désert marocain le 13 avril prochain. Leur équipage, engagé dans la catégorie 4×4, portera le dossard 158.

Pour soutenir l’association, via un don notamment, rendez-vous sur le site internet dédié. Et pour suivre l’actualité de l’équipage, direction la page Facebook des Suricates de Monac’ ou leur compte Instagram.