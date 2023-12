Navicap Challenge (Trophée Elena Sivoldaeva) : Une première édition couronnée de succès

Le nouvel évènement, qui a vu le jour sous son impulsion d’Elena Sivoldaeva, membre du Yacht Club de Monaco, s’est déroulé dimanche dans les eaux monégasques.

À l’occasion de la Journée Internationale des personnes handicapées et en amont du lancement de la politique nationale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap programmé mardi 5 décembre à Monaco, le 1er Navicap Challenge/Trophée Elena Sivoldaeva a tenu toutes ses promesses.

L’objectif de cette nouvelle compétition était de valoriser chaque participant et d’offrir des conditions de régates idéales. « Nous souhaitons offrir la possibilité à chacun de connaître le sentiment de liberté que l’on ressent une fois en mer, a souligné Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco. Cet évènement est significatif et révélateur des actions que mène le Club pour rendre la voile accessible à tous. »

Soixante coureurs venus des quatre coins de l’Europe

S’inscrivant dans le cadre de la démarche collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting », le rendez-vous a attiré pas moins de soixante coureurs venus des quatre coins de l’Europe : Espagne, Angleterre, Italie, France, Suisse mais aussi Monaco. C’est à bord d’Hansa 303, un bateau spécialement conçu pour accueillir tous types de régatiers y compris des individus porteurs de handicap, qu’une trentaine d’équipages se sont retrouvés au pied du Rocher.

La victoire dans le rond or est revenue au duo Anne Marteau et Gaspard Laguibaut des Régates de Royan. Ils ont devancé la paire Rory McKinna et Lucien Bermont du Clyde Cruising Club et du CE Berk, et les Italiennes Cristina Maria Atzori et Alessandra Cappellu de l’a.s.d. Veliamoci. Dans le rond argent, c’est Virginie Lavigne, aux côtés de Tobias Thuiller du CEV Berk, qui s’est imposée.

Bernard d’Alessandri : « Le Yacht Club de Monaco n’est pas un yacht club traditionnel. C’est un lieu de vie »

Une deuxième édition est déjà prévue et devrait se tenir les 29, 30 novembre et 1er décembre 2024. Prochain rendez-vous pour le Yacht Club de Monaco avec le deuxième acte des Monaco Sportsboat Winter Series (7-10 décembre), pour l’instant mené par Giangiacomo Serena di Lapigio (G-Spot) du Y.C.M.