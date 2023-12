Plusieurs animaux ont fêté Noël au Monte-Carlo Bay

À l’initiative, l’association Rokethon, en cours de lancement à Monaco.

L’après-midi du vendredi 15 décembre était dédiée aux animaux dans les salons du Monte-Carlo Bay. Sur place, une dizaine de chiens sont présents et plusieurs activités sont prévues pour ces derniers, tous issus de refuges.

« C’est une journée qui demande aux gens d’avoir une conscience un peu plus sensible à ce niveau. Un animal, c’est un être vivant et sensible, qui s’attache à sa famille et comme un enfant, il faut s’en occuper. Si on a vraiment l’envie d’avoir un chien, il faut avoir l’envie de le protéger », explique Sylvie Sermenghi, créatrice de Rokethon, à l’initiative de l’événement où était également présente l’association Protéger Sauver Soutenir les Animaux (PSSA).

© Direction de la Communication

La prochaine étape pour Rokethon, ce sera l’organisation d’une course de 5km dans Monaco où les participants pourront courir aux côtés d’un chien de la SPA de Monaco.

Avec la SPA de Monaco, aidez à trouver un foyer pour ces animaux