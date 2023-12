U Giru de Natale : retour sur cette course organisée dimanche à Monaco

Sur les 1 200 coureurs adultes, deux ont remporté une première place : Raphaël Montoya chez les hommes, vainqueur pour la troisième fois et Anne Tabarant chez les femmes, pour la sixième fois.

De nombreux clubs locaux ont participé à cette course organisée par l’association sportive de la sûreté publique (ASSP), et parmi eux, des pompiers et des carabiniers, mais aussi des visages connus comme celui de l’ancien cycliste Philippe Gilbert. L’ancien athlète Stéphane Diagana était lui aussi présent mais sans dossard, simplement pour soutenir les coureurs sur le bord de la route. Aussi, pour la première fois, des personnes transplantées ont pu participer à cette course pédestre.

« Chaque corps peut donner 7 organes et peut sauver 7 vies »

En effet, l’association Monaco Liver Disorder (MLD) a collaboré avec à l’association Trans Forme pour permettre à trois adultes transplantés hépatiques et deux enfants, de fouler le pas dans les rues de la Principauté, sur une distance de 10 kilomètres. Lionel Maurice, Adeline Billal et Véronique Dupras tous les trois greffés du foie étaient les trois coureurs de ce dimanche. Les enfants, Luna Sirio, 12 ans, et Samy Bouberrima, 9 ans, ont couru quant à eux à l’aide d’une joëlette, un fauteuil roulant handisport. Ils étaient portés par une équipe des pompiers de Monaco.

Le parcours de cette course festive et populaire traverse toute la Principauté, il presque identique au circuit du Grand Prix de Monaco – © Monaco Liver Disorder

À l’issue de cette course, un chèque de 1500 euros a été remis à l’association MLD par la police judiciaire de Monaco pour soutenir son combat pour la recherche sur les maladies du foie chez l’enfant. Cet événement était d’ailleurs l’occasion pour l’association de sensibiliser le public au don d’organes : « chaque corps peut donner 7 organes et peut sauver 7 vies », rappelle sa présidente, Carla Fadoul Shechter, qui remettra le 15 décembre prochain une centaine de jouets à l’hôpital de La Timone pédiatrique à Marseille.

