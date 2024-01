La Direction de la Sûreté Publique s’offre des locaux flambant neufs

En rénovation depuis 2022, les locaux modernisés de la Direction de la Sûreté Publique centralisent les services de la police monégasque.

Après deux ans de travaux, le bâtiment accueille, peu à peu, les différents services de la Sûreté Publique depuis plus d’une semaine. Entièrement rénovés et réaménagés, les locaux ont vu leur superficie agrandie d’environ 40% avec un rehaussement de quatre étages.

Le bâtiment de la Direction de la Sûreté Publique dispose dorénavant d’un nouveau laboratoire pour la police scientifique. De plus, l’École de Police occupe le premier étage de la nouvelle infrastructure. Enfin, le Centre de Supervision et de Commandement Opérationnel inclue une salle de vidéo surveillance de la Principauté. Cette rénovation s’inscrit dans une volonté de « sécurité parfaite » à Monaco, comme l’indique le Ministre d’État, Pierre Dartout, sur Monaco Info.

Salle de vidéo surveillance du bâtiment rénové © Direction de la Communication / Manuel Vitali

« Les caméras de vidéoprotection sont volontairement visibles et contribuent au faible taux de faits de délinquance de voie publique »

Le Souverain présent pour l’inauguration

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée sous la présidence du Prince Albert II, accompagné du Ministre d’Etat, du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, Patrice Cellario, du Contrôleur Général en charge de la Direction de la Sûreté Publique, Richard Marangoni, et enfin de l’Etat-Major en représentation des différents services.

Le Prince Albert II et Pierre Dartout lors de la cérémonie d’inauguration© Direction de la Communication / Manuel Vitali

Suite à la bénédiction du bâtiment par l’Abbé Julien Gollino, Aumônier de la Sûreté Publique, la cérémonie s’est poursuivie par une visite des principaux services.

L’Abbé Julien Gollino a apporté sa bénédiction aux nouveaux locaux de la police monégasque. © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Les membres de l’État-Major ont ensuite résumé les statistiques et actions de l’année 2023, avant que le Contrôleur Général n’adresse de chaleureux remerciements à l’ensemble des femmes et hommes de l’institution policière de la Principauté. La cérémonie s’est clôturée par un moment de convivialité en présence du Prince et des invités.