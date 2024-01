Le Monaco Economic Board met le cap sur l’Arabie Saoudite

Le MEB se rendra en mission économique à Riyad dès demain.

Le 18 janvier dernier, l’HĂ´tel MĂ©ridien Beach Plaza accueillait le 47e Rendez-Vous des AdhĂ©rents du MEB. Au cours de ce traditionnel cocktail networking, qui a rĂ©uni plus de 300 entrepreneurs, Michel Dotta, PrĂ©sident du MEB, a rendu hommage Ă l’action d’Etienne Franzi Ă la tĂŞte de l’Association MonĂ©gasque des ActivitĂ©s Financières (AMAF). Etienne Franzi a en effet prĂ©sidĂ© l’association pendant 25 ans, avant de tout rĂ©cemment passer le flambeau Ă Robert Laure. Saluant « un travail remarquable qui a mĂ©tamorphosĂ© un syndicat patronal en une vĂ©ritable institution, incontournable dans notre paysage Ă©conomique », Michel Dotta a rappelĂ© les liens de partenariat qui unissent l’AMAF et le MEB, prĂ©cisant que l’association « participe activement au formidable effort en cours pour faire de la PrincipautĂ© une place financière de rĂ©fĂ©rence et respectĂ©e. »

Michel Dotta – © MEB / SĂ©bastien Darrasse

Mais cette soirĂ©e fut Ă©galement l’occasion de faire le point sur l’agenda du MEB, et plus prĂ©cisĂ©ment sur la très prochaine mission Ă©conomique Ă Riyad, du 23 au 27 janvier. « Nous allons nous rendre en Arabie Saoudite, et nous sommes dĂ©jĂ très fiers du nombre d’entreprises mobilisĂ©es, a tĂ©moignĂ© Guillaume Rose, Directeur gĂ©nĂ©ral exĂ©cutif du MEB sur Monaco Info. On compte 47 entreprises et 62 personnes : c’est le plus gros dĂ©placement du Monaco Economic Board Ă l’Ă©tranger depuis des annĂ©es ! Au cours de ce dĂ©placement, et dans la foulĂ©e des relations qui ont Ă©tĂ© Ă©tablies avec l’Arabie Saoudite il y a relativement peu par notre Souverain, nous allons Ă©tablir des relations Ă©conomiques, durables avec l’Arabie Saoudite. Nous avons d’ores et dĂ©jĂ un carnet de rendez-vous plein pour nos entreprises ! »

Plusieurs sessions de networking au cĹ“ur de la capitale saoudienne sont prĂ©vues, ainsi qu’une participation au E-prix de Riyad. Le MEB se dĂ©placera Ă©galement au Maroc du 16 au 19 avril, puis Ă Londres du 10 au 13 juin. A l’inverse, des dĂ©lĂ©gations d’entrepreneurs tunisiens puis autrichiens seront reçues en PrincipautĂ©, respectivement le 22 fĂ©vrier et le 18 avril prochains.

Monaco entrevoit de belles opportunités économiques avec l’Arabie Saoudite

Handipact : Les entreprises sont appelées à se mobiliser

Lionel GalfrĂ© – © MEB / SĂ©bastien Darrasse

Lionel GalfrĂ©, Conseiller technique en charge des personnes en situation de handicap au sein du Gouvernement, Ă©tait Ă©galement invitĂ© Ă s’exprimer au cours de la soirĂ©e. L’ancien Directeur de MonacoTech a ainsi rappelĂ© que les personnes en situation d’handicap travaillaient et consommaient comme les autres et a appelĂ© les entreprises Ă se mobiliser aux cĂ´tĂ©s du Gouvernement, qui ambitionne de faire de Monaco une terre d’excellence en matière d’inclusion grâce Ă la toute rĂ©cente initiative « Handipact ».

« Handipact, c’est la politique que veut mener le Gouvernement pour l’inclusion et la prise en compte du handicap Ă Monaco, pour faire en sorte que la PrincipautĂ© soit une terre oĂą le handicap sera naturel et vivable. Les entreprises, dans ce projet, ont un rĂ´le central, puisque le travail, c’est central, l’existence sociale, c’est le travail et le rĂ´le des entreprises est donc très important », a-t-il dĂ©clarĂ© sur Monaco Info.

Lionel Galfré: « On doit sortir de la vision uniquement sociale du handicap »

Une nouvelle formule d’adhĂ©sion Premium

Guillaume Rose – © MEB / SĂ©bastien Darrasse

Enfin, Guillaume Rose a profitĂ© de ce Rendez-Vous des AdhĂ©rents pour annoncer une nouvelle formule d’adhĂ©sion au MEB. DĂ©sormais, les entreprises auront le choix entre deux formules : Classique ou Premium.

La nouvelle formule Premium présente six avantages supplémentaires par rapport à la formule Classique :