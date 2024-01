Quels sont les défis de MonacoTech en 2024 ?

Dans ce nouveau podcast, Radio Monaco reçoit Sandrine Sauval Chanteloube, directrice de l’incubateur d’entreprises en Principauté.

Créé en 2017 par l’État, MonacoTech accueille chaque année de nouvelles start-ups monégasques. Aujourd’hui, la pépinière d’entreprises affiche un bilan de 52 projets accompagnés dont 26 ayant donné lieu à la création de sociétés monégasques et la création de 120 emplois dont la moitié en Principauté.

Nommée directrice de l’incubateur en juin dernier, Sandrine Sauval Chanteloube travaille sur de nouveaux défis de Monacotech. Parmi les priorités: renforcer les liens entre les start-ups et le tissu économique local, y compris les pouvoirs publics, les entreprises, les associations et les banques. De plus, l’incubateur cherche à développer son réseau d’investisseurs.

Une nouvelle Directrice à la tête de MonacoTech