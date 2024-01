« Une page se tourne » au Monte-Carlo Beach : René Blino devient Directeur général de l’établissement

Il succède à Danièle Garcelon, qui avait occupé ce poste pendant plus de 20 ans.

« Nouvelle Direction générale, nouvel élan, nouvelle équipe. » Ce mercredi 17 janvier, le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) a annoncé le départ à la retraite de Danièle Garcelon, après plus de 20 ans de bons et loyaux services à la Direction générale du Monte-Carlo Beach, et plus de 40 ans de carrière au sein de la SBM.

« C’est une femme qui a marqué l’histoire du Beach, a déclaré Stéphane Valeri. Danièle Garcelon a été très, très chaleureusement applaudie par les centaines de salariés présents dans la Salle Empire lors de la présentation des vœux au personnel SBM. C’est un personnage, et c’est une page dans l’Histoire du Beach qui se tourne incontestablement. »

Au cours des deux dernières décennies, le Monte-Carlo Beach a connu un véritable essor, tout d’abord grâce à une profonde rénovation en 2009, qui lui a permis de décrocher sa cinquième étoile. L’établissement s’est également fortement engagé dans le développement durable (notamment grâce au restaurant Elsa) et a diversifié son offre avec la récente ouverture de Maona Monte-Carlo.

René Blino reprend le flambeau

Le nom du nouveau Directeur général de l’hôtel a ainsi été dévoilé : il s’agit de René Blino, tout droit venu de Paris, et qui a rejoint le groupe le 15 janvier dernier.

René Blino, a débuté sa carrière dans le « retail », avant de rejoindre l’industrie hôtelière il y a 15 ans. Jusqu’à présent, il occupait les fonctions de Directeur général de l’hôtel Madame Rêve, un établissement cinq étoiles de la capitale. Auparavant, il avait dirigé l’Hôtel Barrière Le Gray d’Albion à Cannes… mais pas que !

« Ce n’est pas l’élément qui a fait que nous l’avons recruté, mais c’est un sacré clin d’œil : René Blino a été aussi le Directeur général du Barrière les Neiges, c’est-à-dire un hôtel de luxe à Courchevel, à côté du Palace des Neiges que nous venons d’acheter », a annoncé Stéphane Valeri.

René Blino – © Monte-Carlo SBM

Les années folles au Monte-Carlo Beach

Ayant occupé au cours de sa carrière des postes de Directeur des Ressources Humaines, Directeur Hébergement, Directeur F&B et Hotel Manager, principalement pour le Groupe Shangri-la à Paris, Bangkok, Kuala Lumpur, Manille et Ho Chi Minh, René Blino possède une solide connaissance des métiers de l’hôtellerie de luxe.

Un atout indéniable pour cette nouvelle aventure, qui débutera concrètement au printemps. Le 5 avril prochain, la partie hôtel du Monte-Carlo Beach rouvrira ses portes. Et le 12 avril, l’établissement sera ouvert dans son entièreté avec le Monte-Carlo Beach Club.

