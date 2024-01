Deux suites d’un Hôtel de Monaco, reconnues parmi les plus belles au monde

Direction… Monte-Carlo !

C’est par une très bonne nouvelle pour la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) que le Président-Délégué du groupe a introduit sa présentation des vœux à la presse, ce mercredi 17 janvier.

« La SBM a bien démarré l’année, puisque nous avons reçu des distinctions dans l’hôtellerie, qui mettent en lumière l’excellence du groupe. Les suites Princesse Grace et Prince Rainier III de l’Hôtel de Paris viennent d’être distinguées parmi les plus belles suites du monde, par deux magazines américains : Elite Traveler et Robb Report », s’est réjoui Stéphane Valeri.

La suite Prince Rainier III s’inscrit donc dans le top 100 établi par Elite Traveler. La suite Princesse Grace, elle, est dans le top 50 proposé par Robb Report, et se hisse à la quinzième place. De belles distinctions pour ces suites créées en hommage au célèbre Couple Princier.

La suite Prince Rainier III, qui s’étend sur 830m2 et qui est juchée sur le toit de l’Hôtel de Paris, comporte deux chambres, une terrasse de 350m2 et une piscine chauffée à débordement. La suite Princesse Grace, elle, mesure 983m2 (répartis sur deux étages), et comporte également deux chambres, ainsi qu’une piscine privée et un jacuzzi.

La suite Princesse Grace et la suite Prince Rainier III – © Monte-Carlo SBM

La SBM, reconnue pour son engagement en faveur de l’environnement

Ce ne sont pas là les seules distinctions reçues par le groupe. Le volet environnemental a aussi été abordé par Stéphane Valeri, qui a rappelé que le développement durable est l’un des piliers de sa feuille de route. Et justement, le Monte-Carlo Beach et le Monte-Carlo Bay viennent de recevoir la certification Green Globe Platinum.

Pour rappel, l’organisme Green Globe a établi une longue liste de critères, pour évaluer l’impact environnemental des établissements hôteliers et les solutions mises en place par ces derniers pour adopter une démarche éco-responsable, tout en sensibilisant leur clientèle.

« C’est dix années d’engagement constant en matière de développement durable », a précisé Stéphane Valeri. Ce n’est pas la première fois que les hôtels de la SBM sont reconnus pour leurs efforts en matière de tourisme durable. Le Monte-Carlo Beach avait d’ailleurs, en 2022, reçu le premier Prix Spécial Hotel & Lodge Green.

