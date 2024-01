Due suites di un hotel di Monaco sono tra le più belle al mondo

Direzione… Monte-Carlo!

È con una fantastica notizia che il presidente e amministratore delegato della Société des Bains de Mer (SBM) ha aperto il suo discorso di inizio anno alla stampa mercoledì 17 gennaio.

“La SBM ha iniziato l’anno nel migliore dei modi, visto che abbiamo ricevuto dei riconoscimenti nell’hotellerie che mettono in luce l’eccellenza del gruppo. Le suites Princesse Grace e Prince Rainier III dell’Hotel de Paris sono state riconosciute come due tra le più belle suites del mondo secondo due magazine americani: Elite Traveler e Robb Report“, ha affermato soddisfatto Stéphane Valeri.

La suite Prince Ranier III rientra nella top 100 di Elite Traveler, mentre la suite Princesse Grace è nella top 50 redatta da Robb Report e si piazza al quindicesimo posto. Un bel riconoscimento per queste suites che sono un omaggio alla celebre Coppia Principesca.

Con i suoi 830m2, la suite Prince Rainier III si trova sul tetto dell’Hotel de Paris ed è composta da due camere, una terrazza di 350m2 e una piscina a sfioro riscaldata. La suite Princesse Grace, invece, si estende su 983m2 (divisi su due piani) e conta anch’essa due camere, oltre che una piscina privata e una jacuzzi.

La suite Princesse Grace e la suite Prince Rainier III – © Monte-Carlo SBM

La SBM premiata per il suo impegno per l’ambiente

Ma non sono gli unici riconoscimenti ricevuti dal gruppo. Stéphane Valeri si è soffermato anche sulle questioni ambientali, sottolineando come lo sviluppo sostenibile sia una tappa fondamentale nella sua tabella di marcia. Il Monte-Carlo Beach e il Monte-Carlo Bay hanno infatti ricevuto la certificazione Green Globe Platinum.

L’organizzazione Green Globe ha istituito una lunga lista di criteri per valutare l’impatto ambientale delle strutture alberghiere e le soluzione messe in atto per adottare un approccio ecosostenibile, anche attraverso la sensibilizzazione della clientela.

“Sono dieci anni di impegno costante per lo sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Stéphane Valeri. E non è la prima volta che gli hotel della SBM vengono premiati per il loro impegno nel turismo sostenibile. Il Monte-Carlo Beach aveva già nel 2022 ricevuto il primo Premio Speciale Hotel & Lodge Green.

