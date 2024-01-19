Два номера-сьюта одного из отелей Монако попали в список самых красивых в мире
Следующая остановка — Монте-Карло!
17 января председатель совета директоров и генеральный директор компании SBM Стефан Валери (Stéphane Valeri)провёл традиционное новогоднее обращение к прессе, предварив его великолепными новостями.
«Год начался для SBM очень успешно: компания получила высокие награды в сфере гостиничного бизнеса, ещё раз подтвердив своё ведущее положение. Американские журналы Elite Traveler и Robb Report только что признали наши сьюты Princess Grace и Prince Rainier III в Hôtel de Paris одними из самых роскошных гостиничных номеров», — с энтузиазмом отметил Стефан Валери.
Сьют Князя Ренье III вошел в сотню лучших по версии Elite Traveler. Сьют Княгини Грейс вошёл в топ-50 журнала Robb Report, заняв 15-е место. Эти награды — признание уникальных номеров, созданных в честь знаменитой Княжеской четы.
В люксе имени Князя Ренье III площадью 830 кв. м, расположенном на крыше Hôtel de Paris, расположены две спальни, терраса площадью 350 кв. м и бассейн с подогревом. Сьют имени Княгини Грейс площадью 983 кв. м (на двух этажах) также располагает двумя спальнями, а также частным бассейном и джакузи.
Компании SBM была отмечена за заботу об экологии
Это не единственные награды, полученные группой. Стефан Валери также затронул вопросы экологии, отметив, что принципы социальной и экологической ответственности являются одним из столпов стратегии компании. В качестве примера можно привести отели Monte-Carlo Beach и Monte-Carlo Bay, которые недавно получили сертификат Green Globe Platinum.
Как вы, возможно, знаете, Green Globe разработала длинный список критериев для оценки воздействия отелей на окружающую среду и решений, которые они внедрили в рамках экологически ответственного подхода, одновременно повышая осведомленность своих клиентов.
«Это десять лет непрерывных усилий в направлении устойчивого развития», — отмечает Стефан Валери. Отели SBM не впервые получают признание за свои усилия в сфере устойчивого туризма. В 2022 году отель Monte-Carlo Beach был награжден первым специальным призом в категории «Экология» на церемонии вручения наград Hotel & Lodge Awards.