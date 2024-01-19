Два номера-сьюта одного из отелей Монако попали в список самых красивых в мире

Следующая остановка — Монте-Карло!

17 января председатель совета директоров и генеральный директор компании SBM Стефан Валери (Stéphane Valeri)провёл традиционное новогоднее обращение к прессе, предварив его великолепными новостями.

«Год начался для SBM очень успешно: компания получила высокие награды в сфере гостиничного бизнеса, ещё раз подтвердив своё ведущее положение. Американские журналы Elite Traveler и Robb Report только что признали наши сьюты Princess Grace и Prince Rainier III в Hôtel de Paris одними из самых роскошных гостиничных номеров», — с энтузиазмом отметил Стефан Валери.

Новый суши-бар, возвращение Moods и настоящий винный (!) музей — 5 главных проектов SBM в 2024 г.

Сьют Князя Ренье III вошел в сотню лучших по версии Elite Traveler. Сьют Княгини Грейс вошёл в топ-50 журнала Robb Report, заняв 15-е место. Эти награды — признание уникальных номеров, созданных в честь знаменитой Княжеской четы.

В люксе имени Князя Ренье III площадью 830 кв. м, расположенном на крыше Hôtel de Paris, расположены две спальни, терраса площадью 350 кв. м и бассейн с подогревом. Сьют имени Княгини Грейс площадью 983 кв. м (на двух этажах) также располагает двумя спальнями, а также частным бассейном и джакузи.

Гостиничные номера, названные в честь Княгини Грейс и Князя Ренье III – © Monte-Carlo SBM

Самые красивые исторические отели Монако

Компании SBM была отмечена за заботу об экологии

Это не единственные награды, полученные группой. Стефан Валери также затронул вопросы экологии, отметив, что принципы социальной и экологической ответственности являются одним из столпов стратегии компании. В качестве примера можно привести отели Monte-Carlo Beach и Monte-Carlo Bay, которые недавно получили сертификат Green Globe Platinum.

Как вы, возможно, знаете, Green Globe разработала длинный список критериев для оценки воздействия отелей на окружающую среду и решений, которые они внедрили в рамках экологически ответственного подхода, одновременно повышая осведомленность своих клиентов.

«Это десять лет непрерывных усилий в направлении устойчивого развития», — отмечает Стефан Валери. Отели SBM не впервые получают признание за свои усилия в сфере устойчивого туризма. В 2022 году отель Monte-Carlo Beach был награжден первым специальным призом в категории «Экология» на церемонии вручения наград Hotel & Lodge Awards.

Легендарное Café de Paris вновь распахнуло свои двери