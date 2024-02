254 nouveau logements domaniaux attribués

Cette réunion avait lieu au Ministère d’État sous la présidence de Monsieur Marco Piccinini, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie - © Direction de la Communication / Michael Alesi

La Commission d’attribution des logements domaniaux s’est réunie ce 13 février.

Publicité

Suite à un appel à candidatures lancé du 11 septembre 2023 au 6 octobre 2023, la commission d’attribution a permis d’attribuer 254 logements au sein de l’immeuble « IDA – bloc C », « Carmelha », Surélévation de la Tour Réséda ainsi que les appartements de restitution après rénovation.

Cette nouvelle Commission intervient suite à la concrétisation des efforts entrepris par le Gouvernement à l’initiative du Prince, pour le logement des Monégasques, et les taux de satisfaction sont toujours élevés (hors listes d’attente). Les voici dans le détail :

F1 : 100%

F2 : 61 %

F3 : 60%

F4 : 85%

F5 : 50%

Pour rappel, les deux Commissions précédentes en 2022 et 2023 avaient déjà permis de proposer respectivement 212 et 304 logements. « Ces opérations du Plan National pour le Logement ont fait l’objet d’inscriptions budgétaires prioritaires pour le Gouvernement, que le Conseil National a soulignées et confirmées lors du vote de la Loi de Budget des exercices concernés », précise le Gouvernement Princier dans son communiqué.

Deuxième édition de Monaco pour l’Emploi, un pari réussi