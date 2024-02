Braderie d’hiver : des promotions à ne pas manquer

Vêtements, chaussures, accessoires… les magasins du Centre commercial de Fontvielle proposent des remises jusqu’au 10 février

Comme chaque année, la braderie d’hiver de Fontvielle fait le bonheur des commerçants et des clients. Jusqu’au 10 février, vous pouvez profiter d’offres exceptionnelles dans la plupart des magasins. En plus des remises, Laurent Llorca, speaker de l’événement, anime la braderie avec des ventes flashs de 15 à 20 minutes chez les commerçants.

Jusqu’à 70 % de remise

Les habitués du centre commercial sont bien présents cette année. Dans les allées, les commerçants ont sorti leurs étales où les articles sont exposés, surmontés des panneaux de promotion allant jusqu’à -70 %. Du prêt-à-porter, des chaussures des accessoires, les magasins profitent de cette occasion pour « écouler les stocks des anciennes collections » comme le dit Candice de la boutique Bury.

Chez Éclypse, Frédérique Giudicelli, gérante du magasin est contente de voir que la braderie « a bien démarré ». Elle propose 50 % de remise sur toute la collection d’hiver. « Nous avons nos clients réguliers principalement, autrement il y a du passage mais ce sont beaucoup d’habitués » ajoute-elle.

Les vêtements sont étalés dans les allées du centre commercial de Fontvieille – © Monaco Tribune

Shopping dans la bonne humeur

Du côté des clients, un tour dans le centre commercial à la recherche des bonnes affaires est un rendez-vous à ne pas manquer. Christine habite à Nice et travaille ici à Monaco, elle était déjà venue lundi et aujourd’hui, elle a profité de sa pause pour faire un tour dans les galeries. « J’ai trouvé quelques articles. À chaque fois que ce soit la braderie d’été ou d’hiver, je déniche de bonnes affaires. »

À l’inverse, Claire avec ses quelques achats sur le bras, vient pour la première fois. En comparaison, elle considère que la braderie de Monaco est plus intéressante que celle de Menton, « il y a de meilleures promotions, initialement, je venais faire mes courses puis j’ai entendu le speaker et je me suis arrêté » indique-t-elle.

Évidemment le speaker, il est le même chaque année et s’attache à animer la braderie. Dans la bonne humeur Laurent Llorca à son micro, alerte les clients sur les promotions, « on fait le show » comme il dit. « Rendez-vous chez Jules dans 10 minutes, 30 € les deux pulls » entend-t-on retentir dans tout le centre commercial de Fontvieille. Le speaker se réjouit « les clients sont au rendez-vous », dans une atmosphère « sympathique et bon enfant »