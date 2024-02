Le Prince Albert II adresse son soutien au Roi Charles III

Ce lundi, Buckingham Palace a annoncĂ© que le Roi d’Angleterre souffrait « d’une forme de cancer ».

C’est une semaine après la sortie de l’hĂ´pital du monarque britannique, pour un traitement d’une hypertrophie de la prostate, que la nouvelle est tombĂ©e. Si Buckingham Palace a prĂ©cisĂ© qu’il ne s’agissait pas d’un cancer de la prostate, on ne sait pas de quel type de cancer est atteint le roi âgĂ© de 75 ans. Un communiquĂ© officiel indique qu’il a entamĂ©, dès le dĂ©but de semaine, « un programme de traitements rĂ©guliers ».

Ce mercredi, le Prince Albert II adresse une dépêche officielle au Roi Charles III, lui adressant son soutien :

« Votre Majesté,

En ces moments difficiles, l’ensemble de ma famille tient Ă vous exprimer tout notre soutien. Votre dĂ©termination, votre courage et votre franchise ont toujours Ă©tĂ© une source d’inspiration.

Je suis convaincu que vous ferez preuve de la mĂŞme bravoure dans cette Ă©preuve.

Ma famille et la population de Monaco se joignent Ă moi pour vous adresser, ainsi qu’Ă la Famille Royale et vos proches, nos pensĂ©es et nos prières les plus chaleureuses. »

