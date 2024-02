Monaco Run Gramaglia 2024 : quelles perturbations à prévoir ce week-end ?

L’événement réunira de nombreux athlètes de renom comme Ellis Cross, Jonathan Davies ou encore Sarah Astin.

Ce samedi 10 et dimanche 11 février, le Port Hercule sera le point de départ de plusieurs épreuves du festival de la course à pied. Parmi elles, la 1ère édition du Trail du Mont Agel qui aura lieu le samedi et proposera un tracé de 30km. À Monaco, voici les impacts à prévoir sur la circulation, le stationnement et le trafic des bus.

Interdiction de circuler

Quai Albert Ier : du jeudi 8 février à 10h au lundi 12 février à 8h.

Quai des États-Unis (entre la zone du quai à accès réglementé et l’intersection avec la route de la Piscine), route de la Piscine et darse Sud : le samedi 10 février de 8h à 9h, ainsi que le dimanche 11 février de 8h50 à 11h30.

Avenue J.-F. Kennedy, boulevard Louis II, avenue Princesse Grace et ronds-points du Portier, du Monte-Carlo Sporting et du Monte-Carlo Bay Hotel : le dimanche 11 février de 8h50 à 11h30 (des aménagements d’accès seront mis en place pour les riverains en fonction du déroulé des courses).

Interdiction de stationner

Quai Albert Ier : du jeudi 8 février à 10h au lundi 12 février à 8h.

Avenue J.-F. Kennedy, boulevard Louis II et avenue Princesse Grace : du samedi 10 février à 12h au dimanche 11 février à 12h.

Avenue Hector Otto, face au n°20, sur la totalité de la zone deux-roues : du samedi 10 février à 23h au dimanche 11 février à 12h.

Quai des États-Unis (entre la zone du quai à accès réglementé et l’intersection avec la route de la Piscine), route de la Piscine, virage Louis Chiron, appontement Jules Soccal et darse Sud : du samedi 10 février à 23h au dimanche 11 février à 12h.

Déviation ou annulation de bus

Ligne 1 (CAM) : déviation depuis le boulevard Albert Ier, en direction de l’avenue d’Ostende, du début du service à 12h.

Ligne 5 (CAM) : déviation depuis le giratoire Madone, en direction du boulevard des Moulins, avec un terminus Place des Moulins.

Ligne 6 (CAM) : pas de service jusqu’à 12h.

Ligne 7 (CAM) : pas de service le dimanche.

Lignes interurbaines 80 : déviation par le boulevard des Moulins – boulevard d’Italie jusqu’à 12h (dans les deux sens).

À noter que les arrêts de l’avenue Princesse Grace ne seront pas desservis, ainsi que les arrêts « Kennedy », « Auditorium Rainier III », « Portier », « Spélugues », « Citronniers » et « Place du Casino » jusqu’à 12h.

Retrouvez toutes les infos à propos de l’événement via ce lien.