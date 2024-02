Taxe de séjour à Monaco : les prix sont revus à la baisse

À l’été dernier, le Conseil National approuvait la création d’une taxe de séjour, nommée « contribution touristique », à payer pour les touristes séjournant dans les hôtels et résidences hôtelières monégasques.

Publicité

Après une première publication au mois de décembre, où le prix de cette « contribution touristique » atteignait les 14€ par nuit et par personne dans les plus beaux hôtels de la Principauté, un nouvel arrêté ministériel a été publié vendredi dernier dans le Journal de Monaco. Pour chaque gamme d’hôtel, les prix sont revus à la baisse. Cette taxe de séjour se met en place dès maintenant et sera définie à chaque début de semestre, au début des mois de février et août.

Quels sont les nouveaux montants ?

Concrètement, de 14€, les établissement 5 étoiles de Monaco feront désormais payer 7€ supplémentaires par personne et par nuit. Sont donc concernés l’Hôtel de Paris, l’Hôtel Hermitage ou encore l’Hôtel et la résidence Métropole. De 13€, les 4 étoiles passent à 5€ (Monte-Carlo Bay Hôtel & Resort, Hôtel et résidence Fairmont, Hôtel Port Palace, Hôtel et résidence Méridien Beach Plaza).

La « contribution touristique » pour les établissements 3 étoiles sera à hauteur de 3€ (l’Hôtel Ambassador, l’Hôtel Miramar, l’Hôtel Novotel, l’Hôtel et la résidence Columbus). Enfin, l’unique 2 étoiles de la Principauté, l’Hôtel de France, fera payer 2€ supplémentaires par nuit et par personne. Un euro symbolique sera à la charge des hôtels pour les influenceurs et autres professionnels « faisant la promotion de Monaco » et profitant de nuitées gratuites.

Pour rappel, cette taxe de séjour concerne les personnes âgées de plus de 18 ans qui n’habitent pas sur le territoire et venant séjourner en Principauté pour le loisir. En ce qui concerne les manifestations professionnelles de groupe, les séjours seront « partiellement ou totalement » exemptés de cette taxe, comme précisé par le rapporteur du projet de loi Franck Julien, en juin dernier. De même que tout séjour dépassant 90 jours en Principauté.

La délinquance du quotidien en baisse à Monaco