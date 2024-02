Un début d’année éprouvant ? Défoulez-vous au Semi-Marathon de Nice !

Le 21 avril prochain, des milliers de coureurs seront de retour dans la capitale azuréenne pour la 32ème édition de son Semi-Marathon International.

Publicité

21,1 km. Pas mal, hein ? Les plus vaillants des quatre coins du monde pourront se dégourdir les jambes au prochain Semi-Marathon de Nice. Le départ s’effectue sur la mythique Promenade des Anglais et longe à la fois la ville et la mer, en passant par le port. Le cadre sportif idéal ! La distance reine de l’évènement n’est pourtant pas la seule au rendez-vous. Des trajets de 10 km et 5 km sont aussi proposés, sans oublier les courses en famille et pour les enfants.

Quelles sont les nouveautés de cette édition ?

1€ de participation sera demandé à chaque coureur. Les fonds récoltés seront par la suite reversés à la Banque Alimentaire des Alpes-Maritimes. Cette année aussi, un tee-shirt collector fabriqué en Europe sera disponible en option payante, à l’inscription. Une démarche éco-responsable pour limiter l’impact de la production à grande échelle. Et bonne nouvelle, le marathon vous offre la possibilité de commander le tee-shirt officiel de l’événement 2024 !

Comme chaque année, un cadeau et une médaille collector seront distribués à tous les participants, au retrait des dossards.

Plus d’informations sur le site officiel de la course.

Nicolas D’Angelo signe le nouveau record monégasque du marathon