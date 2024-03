Découvrez le grand gagnant du concours d’œufs de Pâques 2024

Invité par la Société des Bains de Mer de Monte-Carlo (SMB), le jury a départagé les cinq pâtissiers en compétition. Monaco Tribune vous propose d’entrer dans les coulisses de ce lauréat.

Publicité

Après l’entremets de Noël, c’est l’heure de l’œuf de Pâques.

Le 11 mars 2024, cinq équipes de pâtisseries monégasques se sont affrontées pour remporter le lauréat du meilleur œuf de Pâques de la saison. Le gagnant aura l’honneur d’être l’œuf signature des fêtes de Pâques. Il sera ensuite reproduit et mis en vente au public. Une responsabilité de taille pour le jury, composé de membres de la direction des établissements de la SDM. Experts en la matière, le chef du Palais Princier Christian Garcia et le chocolatier Pascal Lac étaient aussi invités, pour juger les créations.

Qui dit nouvelle édition, dit nouveau thème : « Monte-Carlo : un printemps Bleu, Rose et Rouge ». Le bleu pour la mer, le rose pour le fameux Bal de la Rose et le rouge pour la passion. À chacun désormais de le respecter, et ravir les papilles des critiques. « Je pense que la dégustation va nous réserver quelques petites surprises », annonce le chef Garcia.

Les différents oeufs en compétition © Milla Lanciego © Milla Lanciego © Milla Lanciego © Milla Lanciego © Milla Lanciego

Une dégustation à l’aveugle

Cette année, les règles changent. Avant de découvrir qui se cache derrière les créations, il faudra d’abord goûter et noter. L’occasion de découvrir si les différentes équipes ont respecté les critères d’exigence imposés. Originalité, conformité au thème et au poids, facilité de transport, sans oublier le plaisir de l’œil et du goût. Une petite fiche présentant la recette et l’histoire de chaque oeuvre était également fournie. Et ce n’est qu’après avoir classé les différents œufs, que l’identité des pâtissiers sera révélée.

« Le poids de 430 grammes n’est pas évident, c’est difficile de s’exprimer librement dans un œuf de cette taille. Et les trois couleurs ne sont pas toujours faciles à rendre sur des pièces en chocolat. Bon courage à tous ! », déclare le chef Lac. La compétition est lancée !

La dégustation du jury © Milla Lanciego Les équipes en compétition, en attente du résultat © Milla Lanciego

Un duel, pour un seul gagnant

Roulement de tambours… La victoire est décernée au Pôle Sucré, pour sa création « Le Jardin du Casino ». Une première pour cette pâtisserie, installée au One Monte-Carlo, qui inaugurait sa première participation au concours ! « Je vais avoir 56 ans et c’est la première fois que je fais un concours. Et, je crois qu’on a réussi le challenge », ricane son créateur Pascal Tenailleau.

Xavier Panaget et Pascal Tenailleau du Pôle Sucré, grands gagnants du concours d’oeufs de Pâques © Milla Lanciego

Représentant le légendaire Casino de Monte-Carlo, accompagné de ses touches sucrées au citron de Menton, l’œuf n’a pourtant pas été si facile à réaliser. « Le plus compliqué, c’était de trouver l’idée, car le thème était assez complexe. Savoir comment allier les couleurs ensemble était aussi une tâche difficile, il ne fallait pas qu’elles soient trop vives », continue-t-il. « On a mis une journée pour tout faire. Au départ, je voulais m’inspirer des œufs du joaillier russe Fabergé, et puis c’est l’idée du printemps qui a gagné », complète son coéquipier Xavier Panaget.

Pourtant, Pascal et Xavier n’avaient qu’un mot d’ordre : miser sur la facilité. « On travaille beaucoup sur le thème monégasque, on représente souvent le Casino sur nos pièces, ça nous semblait donc évident de réaliser ce qu’on savait faire », termine Pascal.

Alors, ça vous tente de goûter ?