Hugo Nys et Jan Zielinski remportent l’ATP 500 d’Acapulco

Au Mexique, la paire composée du résident monégasque et du Polonais a remporté son premier titre de la saison.

En finale, Hugo Nys et Jan Zielinski ont parfaitement maîtrisé leur match pour s’imposer en deux sets face à Santiago Gonzalez et Neal Skupski (6-3, 6-2).

Après leur quart de finale à l’Open d’Australie en janvier dernier, puis deux demi-finales à Adélaïde et Delray Beach, les deux hommes réalisent un excellent début de saison et pointent actuellement à la troisième place au classement ATP Race.

Le Rolex Monte-Carlo Masters dans le viseur

« C’est la première fois que l’on gagne un ATP 500, en réalisant en finale notre meilleur match depuis le tournoi de Rome l’année dernière, a confié Hugo Nys pour Monaco-Info.

On réalise un bon début de saison, mais on a forcément toujours envie de plus. On espère bien performer sur les deux grands tournois qui arrivent (Indian Wells et Miami) avant de se concentrer sur l’un des grands objectifs de la saison avec le Rolex Monte-Carlo Masters à la maison. »