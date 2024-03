La Superyacht Chef Competition réunira des chefs d’exception

Ce rendez-vous permet aux armateurs et aux passionnés de gastronomie de découvrir l’habileté des chefs dans des postes de travail inspirés des contraintes des cuisines de certains yachts - ©Superyacht Chef Competition

Neuf concurrents s’affronteront lors de ce concours le jeudi 4 avril 2024

La cinquième édition de la Compétition des Chefs de Superyachts prend le large. Organisé par le Yacht Club de Monaco en partenariat avec Bluewater, cet événement culinaire d’envergure, promet de célébrer l’art gastronomique en mer.

Sous le regard attentif de Bernard d’Alessandri, Secrétaire Général du Yacht Club de Monaco, et avec le soutien de nombreux professionnels de l’industrie, cette édition promet d’être palpitante.

Adaptation et créativité

Le chef Glenn Viel, triplement étoilé et fervent défenseur d’une cuisine éco-responsable, prend la tête d’un jury international prestigieux. Il sera rejoint par des personnalités renommées telles que Marco Tognon, vainqueur de l’édition précédente, et le célèbre chef Danny Davies, fort de plus de 25 ans d’expérience à bord de yachts privés.

Cette édition recycle les règles de l’année passée qui avait donné lieu à un fabuleux événement culinaire. Neuf chefs de yachts privés s’affronteront : Paulo Ucha Longhi, Joelyanne Le Faucher, Mateusz Mitka, Margot Laurent, Enzo Di Gabro, Giacomo Seregni, Jérémie Gruson, Ava Faulkner et Melvin Costaglioli. Lors de la compétition, leur créativité et leur capacité d’adaptation seront mis à l’épreuve.

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce concours un évènement de taille. Ils découvriront les ingrédients secrets de leur panier mystère juste avant de se mettre derrière les fourneaux. Puis, le public pourra décider d’ajouter un ingrédient manquant au panier pour déstabiliser les chefs.

Sous l’œil vigilant du chef Duncan Biggs, ils devront également respecter un critère anti-gaspillage, ajoutant un défi supplémentaire à cette compétition. Les spectateurs auront aussi leur mot à dire, avec le vote pour le prix de la meilleure présentation culinaire.

Au-delà de la compétition, la Superyacht Chef Competition s’inscrit dans la mission plus large de La Belle Classe Academy, centre de formation du Yacht Club de Monaco, visant à promouvoir l’excellence dans tous les aspects du yachting. Alors préparez-vous à être éblouis par des créations culinaires extraordinaires lors d’un événement qui promet une véritable symphonie de saveurs au cœur de la Méditerranée.