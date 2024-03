Le concert « Pouce la vie » est de retour pour sa 6ème édition

Imaginée par Frédéric Vitteaud et Denis Maccario, président de la Fondation Flavien, la soirée accueillera des artistes de renom, le mardi 23 avril 2024.

Une soirée en musique, et pour la bonne cause. Depuis 2018, « Pouce la vie » organise des rencontres musicales au profit de la Fondation Flavien. Créée en 2014 par Denis Maccario, en l’honneur de son fils décédé d’un cancer pédiatrique à l’âge de huit ans, l’association organise de nombreuses actions et se bat pour soigner la maladie. Pour cette sixième édition, les bénéfices recueillis au cours l’événement seront de nouveau reversés à la recherche pédiatrique. Le concert débutera à 20 heures, à l’Auditorium Rainier III et se terminera à 22h30.

L’affiche officielle de l’édition 2024 de « Pouce la vie »

Un concert, pour dix ans de combat

Pour les dix ans de la Fondation Flavien, le compositeur, arrangeur, pianiste et parrain légendaire de « Pouce la vie », Yvan Cassar, invite cette année ses amis et artistes, Greg Zlap à l’harmonica, Joël Chausse à la trompette et Julie Sévilla-Fraysse, au violoncelle. L’orchestre Call me Winston – The Tarantino Tribute, composé de onze musiciens et chanteurs, partageront la scène avec eux.

La soirée, présentée par Yann-Antony Noghès, sera animée par diverses musiques de film. L’occasion de retrouver les mythiques chansons des films de QuentinTarantino, et d’écouter les mélodies d’Ennio Morricone, Dave Grusin ou encore Luis Bacalov.

Joël Chausse © Jean Louis Neveu Julie Sévilla Fraysse © Jean Louis Neveu Call me Winston – The Tarantino tribute Yvan Cassar

Une petite restauration sera mise en place à partir de 19 heures, dès l’ouverture des portes. Des parkings publics sont installés à proximité. Le placement en salle est libre, et les réservations peuvent se faire par téléphone au +377 92 00 13 70, à l’Atrium du Casino de Monte-Carlo (du mardi au samedi, de 10 heures à 17h30), sur Internet ou sur place, le soir même.

En attendant la soirée, vous pouvez toujours faire un don sur le site de La Fondation Flavien.